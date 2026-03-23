AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

AKSARAY

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2024/245 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/245 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.11/03/2026

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Sebil Mahallesi 6030 Ada 9 Parsel 8 Nolu Bağımsız Bölüm

Yüzölçümü : 48 m2

Arsa Payı : 39/1606

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 13:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Sebil Mahallesi 6030 Ada 9 Parsel 18 Nolu Bağımsız Bölüm

Yüzölçümü : 125 m2

Arsa Payı : 391606

İmar Durumu :Ayrık nizam 5 kat

Kıymeti : 1.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 14:30

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Paşacık Mahallesi 2569 Ada 7 Parsel

Yüzölçümü : 390 m2

İmar Durumu :Ayrık nizam 5 kat

Kıymeti : 5.850.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:00

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Paşacık Mahallesi 2569 Ada 8 Parsel

Yüzölçümü : 469 m2

İmar Durumu :Aynık nizam 5 kat

Kıymeti : 7.035.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 11:00

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Paşacık Mahallesi 2569 Ada 9 Parsel

Yüzölçümü : 473 m2

İmar Durumu : Ayrık nizam 5 kat

Kıymeti : 10.296.200,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 12:00

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Paşacık Mahallesi 2569 Ada 13 Parsel 3 Nolu Bağımsız Bölüm

Yüzölçümü : 140 m2

Arsa Payı : 62/992

İmar Durumu :Ayrık nizam 5 kat

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 13:30

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Paşacık Mahallesi 2569 Ada 13 Parsel 4 Nolu Bağımsız Bölüm

Yüzölçümü : 160 m2

Arsa Payı : 68/992

İmar Durumu :Ayrık nizam 5 kat

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 14:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.