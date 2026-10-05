AKYAZI BELEDİYE BŞK.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İl-İlçe Mahalle Ada Parsel İmar Durumu Niteliği Yüzölçümü

(m²) Muhammen Bedeli

(TL) Toplam Muhammen Bedeli (TL) Geçici

Teminat Bedeli (TL)

Sakarya-Akyazı

İstiklal-

Küçücek 607 7 Sanayi Alanı,

Emsal: 1.00

Bina Yüksekliği: Serbest Arsa 2.695,20 m² 23.250.000,00-TL 46.500.000,00-TL 1.395.000,00-TL 8 2.695,20 m² 23.250.000,00-TL

MADDE- 1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli, Akyazı İlçesi, İstiklal-Küçücek Mahallesi, 607 ada, 7 parsel nolu 2.695,20 m² yüzölçümlü “arsa” nitelikli taşınmaz ile 607 ada, 8 parsel nolu 2.695,20 m² yüzölçümlü “arsa” nitelikli taşınmazın, toplam 5.390,40 m² yüzölçümü üzerinden bir bütün halinde (beraber) satılması ihalesi işi.MADDE 2- ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:İhale Şartnamesi ve ekleri; Akyazı Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, 5.000,00-TL (BeşbinTürkLirası) karşılığında temin edilebilir.MADDE- 3: İHALENİN HANGİ USULLE, NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI:İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda, 22.10.2026 Perşembe günü saat 10:30’da yapılacaktır.MADDE-4: SATIŞA KONU EDİLEN TAŞINMAZLARIN, TOPLAM MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI:MADDE-5- İHALE BEDELİNİN ÖDEME ŞEKLİ: İhale bedeli aşağıdaki şekillerde ödenebilir.5.1 Peşin Ödeme: İhaleyi kazanan istekli, kesinleşen ihale kararı bildiriminin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamını, vergi, resim, harç ve diğer masrafları peşin öder.5.2 Taksitli Ödeme: İhaleyi kazanan istekli, ihale bedelini taksitli ödemek istemesi halinde, 5.1’de belirtilen süre içerisinde ihale bedelinin % 25’i oranındaki peşinatı, vergi, resim, harç ve diğer masraflarla birlikte ödeyecek, ödemeler yapıldıktan sonra taksitli satış sözleşmesini imzalayacak, ihale bedelinin kalan %75’lik kısmı, sözleşme tarihinden itibaren 150 gün içerisinde, 30 günlük aralıklarla 5 taksit halinde, kanuni faiz oranında hesaplanacak faizi ile birlikte, ödenecektir.MADDE-6- İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:Gerçek Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:a) Gerçek kişinin bizzat ihaleye katılması halinde gerçek kişinin Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi)b) Gerçek kişinin Nüfus Kayıt Örneği (Aslı ve Fotokopisi)c) Gerçek kişinin İkametgâh Senedi (Aslı ve Fotokopisi)ç) Vekâleten katılması halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi)d) Vekâleten katılması halinde, Vekilin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi)e) Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi)f) Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış İhale Şartnamesi (Aslı)g) İhale şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı)ğ) Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge (Aslı)h) Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden “Borcu Yoktur Belgesi” (Aslı)ı) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci maddesine göre hazırlanmış teklif mektubu (Aslı)Tüzel Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:a) Ticaret sicil gazetesi veya ticari faaliyet yürütmüyorsa tüzük, vakıf senedi, vb. belge (Aslı/Noter Tasdikli sureti/İlgili kurumundan alınmış ıslak imzalı belge veya e-imzalı doğrulatılabilir belge ve Fotokopisi)b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi)c) Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi)ç) Vekâleten katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi)d) Vekâleten katılması halinde Vekilin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi)e) Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge (Aslı)f) Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış İhale Şartnamesi (Aslı)g) İhale şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı)ğ) Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden “Borcu Yoktur Belgesi” (Aslı)h) Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı (Aslı)ı) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci maddesine göre hazırlanmış teklif mektubu (Aslı)MADDE-7- TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ:1.Teklif zarfları 21.10.2026 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar Akyazı Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında elden teslim edilebilecektir.2.Posta ile yapılacak başvurular, ihale dosyası üzerine “İhale Komisyonuna iletilmek üzere ibaresi yazılacak” ve ihale dosyası bir dilekçe ekine eklenerek iadeli taahhütlü gönderilecektir. Posta ile yapılacak tekliflerin ihale saatine kadar Kurumumuz Gazi Süleyman Paşa Mahallesi, Pazarköy Caddesi No:1 Akyazı/SAKARYA adresine ulaşması şarttır. İhale saatinden sonra idaremize ulaşacak teklifler, idaremiz tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.Önemli Not:Noterden tasdikli istenen belgelerin üzerlerinde geçerlilik tarihi varsa üzerlerindeki geçerlilik tarihine kadar geçerlidir. Üzerinde geçerlilik tarihi olmayan noter tasdikli belgelerin ihalenin yapıldığı tarih itibari ile son bir yıl içinde düzenlenmiş olması veya ihalenin yapıldığı tarih itibari ile noterce son bir yıl içinde tasdik edilmiş olması gerekmektedir.İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLEREİLAN OLUNUR.