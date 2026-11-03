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        AKYAZI SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 23:50
        T.C.
        AKYAZI
        (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        Sayı :2026/10 Tereke Tasfiye

        13/10/2026


        TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ ve ALACAKLILARI DAVET İLANI


        Akyazı Sulh Hukuk Mahkemesi 08/12/2025 tarih ve 2024/13 Tereke esas, 2025/18 karar sayılı ilamı ile muris İhsan BOSTAN'ın terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile memurluğumuzca yürütülmektedir.


        Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyesinin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflas Kanununun 166.ve 218'inci maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.
        e-imzalıdır

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02584014