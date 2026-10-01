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        AKYURT İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 23:50

        Örnek No:55*

        T.C.
        AKYURTİCRA DAİRESİ
        2026/453 TLMT.

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/453 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.29/09/2026


        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Ankara İl, Akyurt İlçe, BÜĞDÜZ Mahalle/Köy, 2098 Ada, 1 PARSEL, M- BODRUM KAT + ASMA KAT - 26 NOLU Bağımsız bölüm Dükkânın brüt alanı 346,72 m² dir. Dükkânın net alanı 336,32 m² dir. Zeminler beton kaplıdır. Dükkân içerisinde wc bulunmaktadır. Duvarları kısmen boyalı ve tavanı boyasız olup natamam durumdadır. Tefrişatları bulunmamaktadır. Dış sürgülü kapısı bulunmamaktadır. Tapuda bodrum kat ve asma kat olarak kayıtlı olup yerinde asma kat bulunmamaktadır. Bölgede elektrik, su, yol, kanalizasyon gibi her türlü belediye hizmeti mevcuttur. Yapı inşaat yapım tarzı yönünden 2. SınıfC gurubu yapı kategorisinde sınıflandırılmıştır. Taşınmaz keşif anında boş durumda olup natamam durumdadır. İcra Müdürü Saltuk Buğra KILIÇ- Satış İlgilisi
        Adresi : Büğdüz Mahallesi Çankırı Yolu No 112- 26Akyurt / ANKARA
        Yüzölçümü : 221.626 m2 Arsa Payı : 454
        İmar Durumu : Belediyeden Sorulur
        Kıymeti : 19.069.600,00 TL
        KDV Oranı : %20
        Kaydındaki Şerhler: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş TAKYİDATLARI ,( TRAFO VE KİRA ) ŞERHLERİ BULUNMAKTADIR.
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:03
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:03
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 10:03
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        Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 10:03

        2 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Ankara İl, Akyurt İlçe, BÜĞDÜZ Mahalle/Köy, 2098 Ada, 1 Parsel, M/BODRUM KAT + ASMA KAT - 27 Nolu Bağımsız bölüm Dükkânın brüt alanı 346,72 m² dir. Dükkânın net alanı 336,32 m² dir. Zeminler beton kaplıdır. Dükkân içerisinde wc bulunmaktadır. Duvarları kısmen boyalı ve tavanı boyasız olup natamam durumdadır. Tefrişatları bulunmamaktadır. Dış sürgülü kapısı bulunmamaktadır. Tapuda bodrum kat ve asma kat olarak kayıtlı olup yerinde asma kat bulunmamaktadır. Bölgede elektrik, su, yol, kanalizasyon gibi her türlü belediye hizmeti mevcuttur.
        Yapı inşaat yapım tarzı yönünden 2. SınıfC gurubu yapı kategorisinde sınıflandırılmıştır.
        Taşınmaz keşif anında boş durumda olup natamam durumdadır. İcra Müdürü Saltuk Buğra KILIÇ- Satış İlgilisi
        Adresi : Büğdüz Mahallesi Çankırı Bulvarı No 112-27 Akyurt / ANKARA
        Yüzölçümü : 221.626 m2 Arsa Payı : 454
        İmar Durumu :Belediyeden Sorulur
        Kıymeti : 19.069.600,00 TL
        KDV Oranı : %20
        Kaydındaki Şerhler: Diğer : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş TAKYİDATLARI ,( TRAFO VE KİRA ) ŞERHLERİ BULUNMAKTADIR.
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 12:20
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        Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 12:20
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 12:20
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        Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 12:20

        (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02560235