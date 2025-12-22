ALAÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAT KARŞILIĞI (B BLOK) 24 ADET

KONUT, ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞAAT YAPIM İŞİ

Mülkiyeti Alaçam Belediyesine ait, Samsun İli Alaçam İlçesi Alparslan Mahallesi imarda 732 ada 5 parseli üzerine toplam 3.750,00 m2 inşaat alanına sahip B BLOK 24 adet konut, altyapı ve çevre düzenlemesi yapım işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a-36. Maddeleri gereğince KAPALI TEKLİF USULÜ ile kat karşılığı yaptırılacaktır. Bu işin Muhammen bedeli : 82.009.625,00 TL (Seksen İki Milyon Dokuz Bin Altı Yüz Yirmi Beş Türk Lirası)

Geçici Teminat bedeli : 2.460.288,75 TL (İki Milyon Dört Yüz Altmış Bin İki Yüz Seksen Sekiz Türk Lirası Yetmiş Beş Kuruş)

İhale, İdari Şartnamede belirlenen idareye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak, artırıma esas nakit bedel 3.500.000,00 TL. (Üç Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası)’ nın artırılması ile en yüksek teklifi verenin üzerine bırakılacaktır. İhale; 15/01/2026 Perşembe günü saat 14:30 de, Alaçam Belediyesi Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhale dokümanı, mesai saatleri içerisinde Alaçam Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğün’ de görülebilir ve 50.000,00-TL (Elli Bin Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İsteklilerin Teklif Zarflarının İçerisinde bulunması gereken belgeler;

Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

Kanuni İkametgah ve yazışma adresini gösteren belge (gerçek kişiler için alınmış ikametgah belgesi, tüzel kişiler için adresini belirtir belge).

Geçici teminat makbuzu veya mektubu

Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi

İhaleye katılanın veya vekilinin Alaçam Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname.

Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve halihazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış Faaliyet belgesi.

İstekli tüzel kişi ise sicile kayıtlı olduğuna dair Ticaret Sicil Gazetesi ve noter tasdikli imza sirküleri.

İstekli gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi.

İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza sirkülerinin vermesi.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak istekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)

Adli Sicil Kaydı (Gerçek kişiler için)

İhale döküman bedelinin ödendiğine dair makbuz

Yer Görme Belgesi

3.750,00 metrekare toplam inşaat alanımızın iki katı (7.500,00 metrekare) İş Bitirme Belgesi veya referans mektubuna sahip olmak.

Teklif Mektubu.

İhaleye teklif verecek istekliler, ihale zarflarını en geç 15.01.2026 Perşembe günü saat 14.30’ e kadar Alaçam Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. (2886 sayılı D.İ.K.29. madde)