T.C ALAÇAM SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ALAÇAM SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/352 Esas

DAVALI CEVDET KORKMAZ



Mahkememizde açılan Samsun İli Yakakent İlçesi Kozköy Mahallesi; 539 Ada 7 Parsel, 539 ada 8 parsel, 539 ada 9 parsel ve 539 ada 10 parsel sayılı taşınmazlar ile ilgili Ortaklığın Giderilmesi davasında tüm aramalara rağmen tebligata yarar adresi tespit edilemeyen davalı Cevdet Korkmaz'a bilirkişi raporları ekli davetiye tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu madde 28 uyarınca ilanen tebligat yapılması gerekmiştir.



Davalı Cevdet Korkmaz;

Bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporlarına itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve HMK 147/2 gereği yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,

Bilirkişi raporlarında özetle; dava konusu parsellerin özelliklerinin değerlendirilmesi ve gösterilen emsaller ile mukayesesinin yapılması sonucunda bilirkişi kurulunca dava konusu parsellerin değerlendirme tarihine göre arsa birim m² bedelinin 21,00 TL/m² olarak takdir edildiği, dosya içerisinde bulunan tapu kaydına göre hissedarların hisselerine düşen bedeli gösterir tevzi tablosu bulunduğu hususu CEVDET KORKMAZ'a İLANEN tebliğ olunur.