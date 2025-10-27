Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        ALANYA VERGİ DAİRESİ 2025 İHBARNAME İLAN LİSTESİ

        İlandır
        Giriş: 28.10.2025 - 00:00
        ALANYA VERGİ DAİRESİ 2025 İHBARNAME İLAN LİSTESİ
        ALANYA VERGİ DAİRESİ 2025 İHBARNAME İLAN LİSTESİ
        Vergi K.N. Mükellef Adı Soyadı(Unvanı) İhbarname Fiş No Vergi Kodu V.Dönemi Vergi Tutarı Ceza Kodu Ceza Tutarı Adres
        263 6222082309 AHMED HASSAN MOHAMED ABDELMONEM MOHAMED MAHGOUB 2024102513MkT0000004 0012 202301202312 1.314.536,88 3080 1.314.536,88 KIZLAR PINARI MAH. ŞOFÖRLER ODASI SK. ALANYA SPOR KULÜBÜ 6 A ALANYA ANTALYA
        Alanya Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup, yukarıda adı, soyadı, ünvanı, adresi ile ilgili bulunduğu vergi veya cezanın nevi yazılı mükellefler adına düzenlenen vergi ceza ihbarnameleri ve yazılan yazıların mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K'. nın 103. ve 106.maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde Alanya Vergi Dairesi'ne bizzat ve bilvekale müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde süreyle kayıtlı tebliğ yapılacağı 1 ayın bitiminde müracaatta bulunmadığı veya adresini bildirmediği takdirde iş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 1 ay sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 20.10.2025 tarihinde dairemiz ilan panosuna asılmış olup, takip eden günden itibaren 15. ( on beş ) gün ilan tarihidir.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02318692