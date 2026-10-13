Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        AMASYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 23:50
        T.C.
        AMASYA
        2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2026/15 SATIŞ

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Ortaklığın Giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Amasya İl, Merkez İlçe, KİRAZLIDERE Mahalle/Köy, 1667 Ada, 8 Parsel, 7 Nolu Bağımsız Bölüm ...
        Adresi : Amasya İli, Merkez İlçesi, Kirazlıdere Mahallesi, 1667 Ada 8 Parsel, A Blok Kat: 2 7 Nolu Bağımsız BölümMerkez / AMASYA
        Yüzölçümü : 125 m2
        İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında kalmakta olup; inşaat nizamı Ayrık Nizam Beş (A– 5) Kat, Taks:0.30, Kaks:1.50‘dir.
        Kıymeti : 4.700.000,00 TL
        KDV Oranı : %1
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 14:06
        Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 14:06
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 14:06
        Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 14:06

        09/10/2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02569496