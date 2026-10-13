T.C.

AMASYA

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/15 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Amasya İl, Merkez İlçe, KİRAZLIDERE Mahalle/Köy, 1667 Ada, 8 Parsel, 7 Nolu Bağımsız Bölüm ...

Adresi : Amasya İli, Merkez İlçesi, Kirazlıdere Mahallesi, 1667 Ada 8 Parsel, A Blok Kat: 2 7 Nolu Bağımsız BölümMerkez / AMASYA

Yüzölçümü : 125 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında kalmakta olup; inşaat nizamı Ayrık Nizam Beş (A– 5) Kat, Taks:0.30, Kaks:1.50‘dir.

Kıymeti : 4.700.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 14:06

Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 14:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 14:06

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 14:06

09/10/2026