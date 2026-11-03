ANAMUR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

ANAMUR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2026/8 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi'nce aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Anamur İlçe, BAHÇE Mahalle/Köy, Karataşlar Mevkii, 171 Ada, 24 Parsel sayılı taşınmaz 786,82 m² yüzölçümlü olup tapuda arsa vasfı ile kayıtlıdır.

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı E:075, Yençok:12,50

Kıymeti : 6.352.060,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında görüldüğü gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2027 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 10:04

23/10/2026



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.