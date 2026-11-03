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        ANAMUR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 23:50

        Örnek No:55*

        T.C.
        ANAMUR
        (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        2026/8 SATIŞ

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi'nce aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.


        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Mersin İl, Anamur İlçe, BAHÇE Mahalle/Köy, Karataşlar Mevkii, 171 Ada, 24 Parsel sayılı taşınmaz 786,82 m² yüzölçümlü olup tapuda arsa vasfı ile kayıtlıdır.
        İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı E:075, Yençok:12,50
        Kıymeti : 6.352.060,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında görüldüğü gibidir


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 10:04
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 10:04
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2027 - 10:04
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        Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 10:04

        23/10/2026


        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02584444