T.C. ANKARA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO :2026/32 Esas

DAVACI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI



VEKİLİ : Av. Selin TAŞPINAR



İLANEN TEBLİGAT



YAPILAN DAVALI : YAVUZ ORHAN YAMAN (12748233268 ) Zafer Mah. Menekşe Cad. Efeoğlu Apt. 54/7Polatlı/ ANKARA-6 Marvin Lane Piscataway08854 9988 Amerika Birleşik Devletleri



Mahkememizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesinin2024/1832 Esas, 2025/2531 Karar sayılı ilamı ile Yavuz Orhan Yaman'a dava dilekçesi ile eklerinin usulüne uygun tebliği edilmediği gerekçesiyle kararın kaldırılması nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacı taraf mahkememize ibraz ettiği 26/11/2021 tarihli dava dilekçesi ile; davalınınKara Harp Okulunda görevli iken doktora eğitim için yurt dışına gönderildiğini ancak 06/01/2017 tarihli Ohal KHK'sı ile kamu görevinden çıkartıldığını yasal mevzuat gereğince davalıya yurt dışı eğitim kapsamında yapılan harcamaların iadesinin gerektiğini, diğer davalılar Nuri ve İlkay'ın kefalet senedi gereğince borçtan sorumlu olduğunu belirterek 1.892,76 TL ve 242.456,60 Usd'nin davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.



Davalı Yavuz Orhan Yaman adına çıkartılan yurt dışı tebligatın bila tebliğ iade olduğu, ancak davalı hakkında Fetö terör örgütü üyeliği nedeniyle yürütülen soruşturmada yakalama kararı bulunduğu, davalıya 1 ay içinde yurt içinde tebligata elverişli bir adres vaya güvenli elektronik posta adresinin bildirilmesi yahut kendilerini avukatla temsil ettirmeleri aksi takdirde yokluklarında yargılamaya devam olunacağı, ayrıca "HMK’nun 129. maddesinde gerekli şartları taşıyan cevap dilekçenizi HMK’nun 127. maddesi uyarınca iki haftalık süre içerisinde ilk itirazlarınızla birlikte ibraz etmeniz veya iki hafta içerisinde ek süre talep edebileceğiniz ve duruşmanın 19/11/2026 tarih 09:35 'e bırakıldığı hususu " 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 20/A maddesi ve 7201 sayılı tebligat kanunu 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçmek üzere ihtar ve ilan olunur. 07/08/2026