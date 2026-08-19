ANKARA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. ANKARA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2026/107 Esas

DAVALILAR : 1- ARZU KURU Şerefiye Mahallesi Zübeyde Hanım Sokağı No : 10/17 Düzce Merkez/ DÜZCE

2- NURAY BAĞUÇ Gültepe Mah. 2055 Cad. B1-1 Blok No:1/1 İç Kapı No:1 Altındağ/ ANKARA

3- ÜNAL GEZER Örnek Mah. Kanatlı Sk. Burak No: 23İç Kapı No: 6 Altındağ/Ankara 06110 Altındağ/ ANKARA



Davacı Türkiye Vakıflar Bankası tarafından davalı Nuray BAĞUÇ aleyhine açılan davada çıkartılan tebligatların iade gelmesi ve yapılan araştırmalar sonucunda adresinin tespit edilememesi nedeniyle, 09/06/2026 tarihli duruşma zaptının ilanen tebliği yapılmasına karar verilmiştir.

"1-Tarafların sulh olamadıklarının tespitine,

2-Ön incelemenin sona erdirilmesine, tahkikat aşamasına geçilmesine, tahkikat duruşmasında hazır olmadıkları takdirde yokluklarında yapılan işlemlere itiraz edemeyeceklerinin ve dosya tekemmül etmişse yokluklarında karar verileceğinin ihtarına (ihtar yerine duruşma zaptının tebliğine, )

3-Davacı tarafın dava dilekçesindeki hem TBK 19 hem de İİK 277 ye dayalı olarak terditli talepte bulunduğu bu şekli ile talep sonucunun açık olmadığı anlaşıldığından talebini bunlardan birisine hasretmek üzere 2 haftalık kesin süre verilmesine, verilen süre içerisinde beyanda bulunulmadığı takdirde talep sonucu açık olmadığından davanın açılmamış sayılacağının ihtarına (ihtarat yapıldı)

4-Davacı tarafa Çankaya'daki taşınmaz açısından beyanda bulunmak üzere gelecek celseye kadar süre verilmesine,

5-Keşif hususunun ve aciz belgesi hususunun açıklama yapıldıktan sonra değerlendirilmesine,

Bu nedenle duruşmanın 20/10/2026 günü saat 09:45 bırakılmasına" duruşma tutanağında karar verilmiştir.

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur.

İş bu duruşma tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla ilanın yayınlandığı tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN tebliğ olunur.