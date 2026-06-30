ANKARA 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN METNİ



ESAS NO : 2024/128

KARAR NO : 2026/245



Sahte Belge Düzenleme ve defter belge ibraz etmemek suretiyle Vergi Usul kanuna Muhalefet suçundan sanıklarAdem Akkaya, Murat Alphan ve Serkan Selçuk ve Sedat Eşkinhaklarında mahkememize açılan kamu davasında; mahkememizden verilen 02/04/2026 tarih veEsas No:2024/128Karar No:2026/245 sayılı karar ile;



GEREGİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Sahte Belge Düzenlemek suretiyle Vergi Usul kanuna Muhalefet suçundan sanık Sedat EŞKİNhakkında mahkememize açılan kamu davasında; CMK.nun 223/2-e. maddesi uyarınca Beraatine, karar verilmiştir.

Gerekceli Karar ile Katılan Vergi Dairesi Müdürlüğünün 10/04/2026 tarihli istinaf dilekçesi tebliği için Sanık Sedat EŞKİN'in açık adresinin tesbit edilemediği dosyada mevcut tüm adreslerineyapılan tebligatların bila-tebliği döndüğü adreslerden araştırılmasına rağmen tebliği mümkün olmamıştır.

İş bu karar özetinin ilanen tebliğine,ilan tarihinden itibaren 15 gün bitiminde müştekiyetebligatın yapılmış sayılacağı, 2 haftasüresi içindeİstinaf talebinde bulunulabileceği, ilan masrafının sanıktanalınacağı ilanen tebliğ olunur. 25/06/2026