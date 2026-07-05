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        ANKARA 20.AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

        İlandır
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 23:50
        İ L A N
        T.C. ANKARA 20. AİLE MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/663 Esas

        DAVALI : HANDE ANIL KARAKAYA Şabanözü Küçükyakalı Köyü Şabanözü/ ÇANKIRI
        Davacı tarafından aleyhinize açılan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından 22/06/2026 tarihli bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        22/06/2026 tarihli bilirkişi raporu sonuç kısmında; ''
        1- 06 BS 1345 plakalı araçla ilgili alacağının 217.499TL olacağına,
        2-Ankara, Çankaya, Keklik Pınarı Mah. ,27270 Ada/ 9 Parsel, 2.Kat Bağımsız bölüm, 8 no’lu taşınmazla ilgili alacağının 4.450.385,62TL olacağına,
        3-Çankırı-Şabanözü-Küçükyakalı - 174 Ada 9 Parseldeki tek katlı yığma ev ve arsası üzerinde bahçe ve ağaçlarla ilgili taşınmazın murisin kişisel mal olduğunun kabulü halinde katılma alacağı talep edemeyeceğine , miras payı alacağının ise ; 486.932,19TL olacağına ,
        Taşınmazın edinilmiş mal olduğunun kabulü halinde alacağının730.398,29TLolacağına ,
        TMK 239/son maddesine göre katılma alacağına karar tarihinden itibaren faiz istenebileceği '' bildirilmiştir.
        Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen ihtar ve tebliğ olunur.
        Duruşma Günü: 17/09/2026 günü saat: 11:20

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02504264