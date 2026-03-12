ANKARA 23. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ANKARA 23. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/132 Esas

KARAR NO : 2025/1516



26503355324 T.C. Kimlik numaralı, İsmail ve Makbule'den olma, 10/01/1975 doğumlu Salim ŞAFAK adına;

Davacı MUZAFFER KAHRAMAN aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce tarafınıza çıkartılan tebligatların ilan yoluyla daha önce tebliğ edildiği ve tebligat aşamasından bir netice alınmadığı dikkate alınarak gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. Mahkememizin 19/12/2025 tarih, 2024/132 Esas 2025/1516 Karar sayılı ilamı ile,''1-Davanın KABULÜ ile, 2-Dava konusu Ankara İli,Altındağ İlçesi,Önder Mahallesi 22443 ada 2 parsel nolu arsa niteliğindeki taşınmazın taraflar arasında ivaz ilavesi sureti ile dahi taksimi mümkün olmadığından taşınmazdaki ortaklığın taşınmaz üzerindeki tüm takyit, şerh ve yükümlülükleri ile birlikte umuma açık satımı sureti ile satılarak ORTAKLIĞININ GİDERİLMESİNE, 3-Satışın İİK ya göre açık arttırma ile yapılmasına, 4-Satış bedelinin tapu kaydındaki hisse oranlarına göre tevziine, 5-Satış memuru olarak Ankara Satış Memurluğunun atanmasına'' şeklinde hüküm kurulduğu hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/03/2026