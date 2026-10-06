ANKARA 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizin 2022/70 esas sayılı dosyasında 07/04/2026 günlü duruşmada verilen ara karar ile;



Ankara İli Mamak İlçesi Ege Mahallesi 804. Cadde No: 28/11 adresinde 2021-2022 yılları arasında İnşaat, Taahhüt, Hafriyat, nakliyat konusunda ticari faaliyette bulunan " Tasfiye Halinde Kerem Yıldırım- Ali Cem Algül Adi Ortaklığının tasfiyesine Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15.11.2022 tarihli ara kararı ile karar verilmiştir. (Dosya No: 2022/70 Esas).



Adı geçen adi ortaklıktan, alacağı veya borcu olan gerçek ve tüzel kişilerin ; alacaklarını veya borçlarını, belgeleri ile birlikte Tasfiye Memurluğumun aşağıda belirtilen adresine, yazılı olarak 30 gün içinde bildirmeleri rica olunur.



Kemal UYAR " Tasfiye Halinde Kerem Yıldırım-Ali Cem Algül Adi Ortaklığı Tasfiye Memuru"



ADRES: Necatibey Cad. NO: 6/116 Sıhhiye/Ankara



İlan olunur.