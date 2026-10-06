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        ANKARA 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 06 Ekim 2026 - 23:50
        ANKARA 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Mahkememizin 2022/70 esas sayılı dosyasında 07/04/2026 günlü duruşmada verilen ara karar ile;


        Ankara İli Mamak İlçesi Ege Mahallesi 804. Cadde No: 28/11 adresinde 2021-2022 yılları arasında İnşaat, Taahhüt, Hafriyat, nakliyat konusunda ticari faaliyette bulunan " Tasfiye Halinde Kerem Yıldırım- Ali Cem Algül Adi Ortaklığının tasfiyesine Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15.11.2022 tarihli ara kararı ile karar verilmiştir. (Dosya No: 2022/70 Esas).


        Adı geçen adi ortaklıktan, alacağı veya borcu olan gerçek ve tüzel kişilerin ; alacaklarını veya borçlarını, belgeleri ile birlikte Tasfiye Memurluğumun aşağıda belirtilen adresine, yazılı olarak 30 gün içinde bildirmeleri rica olunur.


        Kemal UYAR " Tasfiye Halinde Kerem Yıldırım-Ali Cem Algül Adi Ortaklığı Tasfiye Memuru"


        ADRES: Necatibey Cad. NO: 6/116 Sıhhiye/Ankara


        İlan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02563372