ANKARA

5. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/290

KARAR NO : 2026/525



Davacı YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalı ALAA SERH aleyhine mahkememizde açılan Marka (Marka İle İlgili Kurum Kararının Kısmen İptali - Markanın Kısmen Hükümsüzlüğü) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



"1-Davanın KABULÜ ile; 2025-M-8002 sayılı YİDK kararının "Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için Kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler. Makarnalar, mantılar, erişteler. Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar: Ekmek, simit, poğaça, pide, sandviç, katmer, börek, yaş pasta, baklava, kadayıf, şerbetli tatlılar, puding, muhallebi, kazandibi, sütlaç, keşkül. Bal, arı sütü, propolis. Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, vanilya, baharatlar, domates sosları dahil olmak üzere soslar. Mayalar, kabartma tozları. Her türlü un, irmikler, nişastalar. Toz şeker, kesme şeker, pudra şekeri. Çaylar, buzlu çaylar. Şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler. Sakızlar. Dondurmalar, yenilebilir buzlar. Tuz. Hububattan (tahıl) imal edilmiş çerezler, patlamış mısır, yulaf ezmeleri, mısır cipsleri, kahvaltılık hububat ürünleri, işlemden geçirilmiş buğday, arpa, yulaf, çavdar, pirinç. Pekmez. mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)" bakımından İPTALİNE,



2-Dava konusu markanın kısmen hükümsüzlüğü istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA"karar verilmiş olup,



Suriye uyruklu davalı ALAA SERH'in tebliğe elverişli bir adresinin tespit edilememesi sebebiyle gerekçeli kararın kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın davalı ALAA SERH'e tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren İKİ HAFTA İÇİNDE mahkememiz kararına karşı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili dairesi nezdinde İstinaf yasa yoluna başvurulabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.20/11/2026