ANKARA 8. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

ANKARA 8. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/168 Esas

KARAR NO : 2025/109

DAVALI : MUSTAFA KARABEY



Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan yargılamasında; adresinize çıkan tebligatın iade döndüğü, adres araştırmasının yapılmasına karar verilmiş olup, emniyet araştırmasından da netice alınmadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



HÜKÜM:

1- Davanın KABULÜ ile dava konusu Ankara ili, Altındağ İlçesi, Battalgazi Mah. 24329 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazın "23" nolu bağımsız bölümün tapu kaydının iptali ile davacı adına TESCİLİNE,

2-Depo edilen bedelin karar kesinleştiğinde ödenmesine,

3-Davacı tüketici harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

4-Alınması gereken 11.407,77-TL karar ve ilam harcının davalı Sağlıcak Elektrik Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden alınarak hazineye gelir kaydına,

5-Davacı tarafın yapmış olduğu toplam 28.059,20-TL yargılama masrafının davalılar Sağlıcak Elektrik Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mürüvvet ATAK, Miyase YEŞİL, Arif SUNAY, Sabri SUNAY, Şehriye SUNAY ve Abdulkadir SUNAY'dan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

6-Davalı Sağlıcak Elektrik Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından yapılan 286,25-TL yargılama masrafının kendi üzerinde bırakılmasına,

7-Davacı gider avansından kullanmayan kısmının HMK'nun 333/1.maddesi uyarınca, davacı tarafa İADESİNE,

8-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca takdir olunan 26.720,00-TL vekalet ücretinin davalılar Sağlıcak Elektrik Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mürüvvet ATAK, Miyase YEŞİL, Arif SUNAY, Sabri SUNAY, Şehriye SUNAY ve Abdulkadir SUNAY'dan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

Dair, davacı asil ve davacı vekilinin yüzlerine karşı davalı tarafın yokluğunda, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya aynı nitelikte başka bir yer Mahkemesine verilecek usulüne uygun istinaf dilekçesi ile Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili dairesine gönderilmek üzere verilen karar davalı Sağlıcak Elektrik Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekili tarafından 24/04/2025 tarihinde istinaf yoluna başvurmuş olup,

Mahkememizden verilen 23/08/2023 tarihli gerekçeli karar dilekçesinin gazetede yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı gerekçeli karara karşı iki hafta için Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.