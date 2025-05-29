ANKARA BATI 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ANKARA BATI 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/519

KARAR NO : 2025/167

İLAN



SANIK : UĞUR TOPÇU, Hüsnü ve Nazlı oğlu, 23/04/1986Niksar doğumlu, TC Kimlik No. 47122613916 -

SUÇ: Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ :16/11/2023

KANUN

MADDESİ : 5237 Sayılı TCK'nun 158/1f,son, 62, 52/2, 52/4

HÜKÜM : 3 yıl 4 ay hapis ve 11.660 TL



Sanık Uğur Topçu hakkında verilen gerekçeli karar, sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye geneli 50 bin tiraj üstü gazetelerin birinde,genel bir internet haber sitesinde ve Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22/05/2025