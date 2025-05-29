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        ANKARA BATI 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 30.05.2025 - 00:00
        ANKARA BATI 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/519
        KARAR NO : 2025/167

        İLAN


        SANIK : UĞUR TOPÇU, Hüsnü ve Nazlı oğlu, 23/04/1986Niksar doğumlu, TC Kimlik No. 47122613916 -
        SUÇ: Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık
        SUÇ TARİHİ :16/11/2023
        KANUN
        MADDESİ : 5237 Sayılı TCK'nun 158/1f,son, 62, 52/2, 52/4
        HÜKÜM : 3 yıl 4 ay hapis ve 11.660 TL


        Sanık Uğur Topçu hakkında verilen gerekçeli karar, sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.


        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye geneli 50 bin tiraj üstü gazetelerin birinde,genel bir internet haber sitesinde ve Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22/05/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02232110