        Haberler Resmi İlanlar

        ANKARA BATI 7. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14.02.2026 - 00:00
        ANKARA BATI 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/369 Esas

        DAVACI : AHMET BAHATTİN TEK- 26173941902
        DAVALI : MUKADDAM KARIMOVA
        DAVA : Boşanma (Çekişmeli)


        Davacı AHMET BAHATTİN TEK'in davalı MUKADDAM KARIMOVA aleyhine açtığı Çekişmeli Boşanma davası nedeniyle;
        Davalı MUKADDAM KARIMOVA'ya 16/04/2026 günü saat 10:35'te ön inceleme duruşmasının icra edileceği, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği" hususu ilanen tebliğ olunur. 10/02/2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02399861