ANKARA BATI 7. AİLE MAHKEMESİ

ANKARA BATI 7. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/369 Esas

DAVACI : AHMET BAHATTİN TEK- 26173941902

DAVALI : MUKADDAM KARIMOVA

DAVA : Boşanma (Çekişmeli)



Davacı AHMET BAHATTİN TEK'in davalı MUKADDAM KARIMOVA aleyhine açtığı Çekişmeli Boşanma davası nedeniyle;

Davalı MUKADDAM KARIMOVA'ya 16/04/2026 günü saat 10:35'te ön inceleme duruşmasının icra edileceği, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği" hususu ilanen tebliğ olunur. 10/02/2026