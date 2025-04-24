ANKARA BATI 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ANKARA BATI 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



Sayı : 2024/196 Esas

Davacı , CEMAL KARA ile Davalı , ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, Davalı Etimesgut Belediye Başkanlığı, Davalı Sincan Mal Müdürlüğü, Davalı TEİAŞ Genel Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle; Ankara İli Etimesgut İlçesi Şehitali Mahallesi 252 Ada 116(Eski 1714) parsel ve 252 ada 115 (Eski 1715) parsel sayılı taşınmazların kuzey batısında yer alan Şehitali Mahallesinde kain 252 ada 117 (Eski 2318) parsel sayılı taşınmazın , 252 ada 115 (Eski 1715) parsel sayılı taşınmazın kuzey doğusunda yer alan Şehitali Mahallesinde kain 2319 parsel sayılı taşınmazın,252 Ada 116(Eski 1714) sayılı taşınmazın güneybatısında yer alan Şehitali Mahallesinde kain252 ada 118 parsel (Eski 2320) parsel sayılı taşınmazın 04/09/2024 tarihli jeodezi ve kurul rapor ekinde A ve B olarak görülen kısmın, davacı Cemal Kara tarafından 1978-1980 yılları arasında imar ihya edilerek fasılasız ve nizasız olarak malik sıfatıyla zilliyetliğinde bulunduğu, emek ve para sarfıyla imar ve ihya ederek tarım arazisi halinde getirdiği ve mahkememizden taşınmazların davacı adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, yukarıda belirtilen taşınmazlarda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri ya da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı,Etimesgut Belediye Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Sincan Mal Müdürlüğü, Davalı TEİAŞ Genel Müdürlüğüne karşı açacakları itiraz davasını mahkememize bildirmeleri, aksi takdirde yargılamaya devamla davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği TMK'nın 713/4 maddesi uyarınca 3. Kişilere İLANEN TEBLİĞ olunur.