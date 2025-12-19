ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, B.Çekmece Merkez Mahallesi, 201 ada 9 parselde yer alan toplam 13.525,46 m2 yüzölçümlü taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ve 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilecektir.

Şartname ve ekleri, İdarenin (İnkılap Sok. Deniz Apt. No:4/4-6) adresinde görülebilir ve 5.000,00 (BeşBin) TL bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale şartnamesini satın almaları zorunludur. Şartname bedeli, İdare’nin Vakıf Katılım Bankası Kamu Kurumsal Şubesi nezdinde bulunan TR76 0021 0000 0003 9158 5000 06 no.lu hesabına yatırılacaktır. İhale, 02.01.2026 tarihinde, saat 14:30’da Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olup Teklifler, ihale saatine kadar ADÜAŞ Genel Müdürlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeniyle ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmayan teklifler geçersiz kabul edilecektir. İhale, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle (2886 sayılı Kanunun 40. maddesi kapsamında) sonuçlandırılacaktır. İhalede açık arttırma yoluna gidilebileceğinden ihale gün ve saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin İdarede hazır bulunması gerekmektedir. İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde posta ile veya İdareye elden teslim edilmiş teklifi nihai ve son teklif olarak kabul edilecektir. İşin tahmin edilen bedeli ilk yıl için KDV hariç 5.900.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 177.000,00 TL’dir. İhaleye teklif vermek için aşağıdaki belgelerin İdareye sunulması gerekmektedir.

Gerçek kişiler için yasal yerleşim yerini (ikametgâh) gösterir belge (e-devlet üzerinden alınabilir), Gerçek kişiler ile tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin nüfus cüzdanı örneği (e-devlet üzerinden alınabilir), Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri (Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi; Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri), Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi ile ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı örneği (e-devlet üzerinden alınabilir) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, Geçici Teminat (Dekont veya şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen Teminat Mektubu)

İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

