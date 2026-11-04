T.C.

ANKARA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU



Sayı :2023/65 Ort. Gid. Satış 23/10/2026

Konu : Kıymet Takdiri Raporunun İlanen Tebliği

İLAN

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2015/1544 Esas, 2019/748 Karar sayılı dosyasından verilen satış kararı gereğince, Memurluğumuzun 2023/65 Ortaklığın Giderilmesi Satışsayılı dosyasında satış işlemlerine başlanılan "Ankara İli, Çankaya İlçesi, Yenikent Mahallesi, 42529 Ada, 1 Parsel, 2411,00m² Yüzölçümlü Arsa" vasıflı taşınmaz hissedarları Safiye Kemaloğlu, Volkan Kemaloğlu ve Zekiye Çiçek'e tebligat yapılamadığı, adres araştırması neticesinde başkaca bir tebliğe elverişli adresinin bulunamaması nedeniyle kıymet takdiri raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Memurluğumuzca 23.12.2025 tarihli kıymet takdiri raporuna göre "Ankara İli, Çankaya İlçesi, Yenikent Mahallesi, 42529 Ada, 1 Parsel, 2411,00m² Yüzölçümlü Arsa" vasıflı taşınmazın kıymet takdiri 96.440.000,00-TL olarak belirlenmiş olup, gazete ilan tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kıymet takdirine itiraz davası açılması, aksi takdirde hissedarlar Zekiye Çiçek(Yunis ve Gülhanım kızı, 01.05.1965 Perşembe doğumlu), Safiye Kemaloğlu(Yusuf ve Fatma kızı, 01.05.1952 Gümüşhane doğumlu) ve Volkan Kemaloğlu(Necip ve Safiye oğlu, 13.12.1975 Maienfeld/İsviçre doğumlu)nun raporu kabul etmiş sayılacakları ve kıymet takdiri raporunun kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.