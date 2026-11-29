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T.C.

ANTALYA

12. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/1000 Esas

DAVALI : BURHAN YAŞAR



Davacı Özlem Yaşar tarafından davalı Burhan Yaşar aleyhine açılan "Tanıma ve Tenfiz" davasında yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Burhan Yaşar' ın adresine ulaşılamamış olup 08/01/2027 günü saat 09:00'a bırakılan ön inceleme, tahkikat ve sözlü yargılama celsenini ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde davaya karşı cevap ve delillerinizi bildirmeniz, aksi halde dosyanın mevcut hali ile değerlendirileceği ve sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ve tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağıhususu ilanen tebliğ olunur.