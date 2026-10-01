ANTALYA 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

ANTALYA 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/117

KARAR NO : 2025/703



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/110/2025 tarihli ilamı ile; Muhterem ve Seyhune oğlu, 25/07/1967 Keşan doğumlu Edirne ili, Keşan İlçesi Büyükcami mah/köy nüf.kay. HAKAN YELMEN hakkında; Alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan TCK. 179/3-2,62 , 53/1-2-3. Maddeleri uyarınca 5 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına, verilen cezanın C.M.K' nun 231 (5-6-8-10-11).maddeleri uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanığa gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasına rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla;

7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki hafta içerisinde istinaf başvurusunda bulunulmadığı taktirde kesinleştirileceği hususu ilanen tebliğ olunur.