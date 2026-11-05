ANTALYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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ANTALYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/488 Esas

KARAR NO : 2026/176



DAVALILAR : 1- KEREM ENVER KÖLAN (T.C. Kimlik No: 13345077774)

2- MURAT DİNDAR (T.C. Kimlik No:11623655492)



Davacı RABİYE AYDINCAN aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

TMK'nın 698. maddesinde "Hukuki bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir." hükmü ile 699.maddesinde "Paylaşma malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da arttırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir.Paylaşma biçiminde uyuşma sağlayamayan paydaşların birinin istemi üzerine hakim malın aynen bölünerek paylaştırılmasına, aynen taksime olanak yoksa açık arttırma suretiyle satışına hükmeder." hükümleri amirdir. Dava konusu taşınmaza ait tapu kayıtları, kadastro krokisi ve taşınmazın imar durumu ile ilgi bilgi ve belgeler ilgili kurumlara yazılan müzekkere cevaplarına istinaden dosya arasına alınmıştır. Muratpaşa Tapu Müdürlüğü'nden celp edilen tapu kayıtları incelendiğinde; davacı ile davalının iştiraken malik oldukları anlaşılmaktadır. Dava konusu taşınmazda iddiaların tespiti amacıyla keşif icra edilmiş, bilirkişiler tarafından mahkememize sunulan rapor ile dava konusu olan ve ortaklığın giderilmesi istenilen taşınmazın 3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesi uyarınca en küçük imar parseli şeklinde oluştuğu ve tarafların hisse durumlarına göre ifrazının mümkün olmadığı, bu nedenle ivaz ilavesi dahil taksiminin mümkün olmadığı, bu nedenle ivaz ilavesi dahil taksiminin mümkün olmadığı, ortaklığınsatış yolu ile giderilebileceği görüş ve kanaati bildirilmiştir. Tapu kayıtları ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; tarafların dava konusu taşınmaza hissedar olduğu, davacının ortaklığın giderilmesini talep etmekte hukuki yararı bulunduğu, bilirkişi raporunda taşınmaz üzerindeki ortaklığın sadece satış yoluyla giderilebileceği anlaşıldığından aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:

1-Davanın Kabulü ile;

-Dava konusu Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Muratpaşa Mah. 3491 Ada, 9 Parsel de kain taşınmaz üzerindeki ORTAKLIĞIN tüm şerh, muhtesat ve yükümlülükleriyle birlikte umuma açık artırma yolu ile satış suretiyle GİDERİLMESİNE,

2-Satıştan elde edilecek bedelin tapu kaydındaki hisseleri oranında taraflara ödenmesine,

3-Kararın kesinleşmesi akabinde satış memuru olarak Mahkememiz Yazı İşleri Müdürünün görevlendirilmesine,

4-Satış işlemlerinde İİK’nın satışa ilişkin hükümlerinin uygulanmasına,

5-İ.İ.K 28. maddesi uyarınca karardan bir suretin ilgili Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

6-Dava konusu taşınmazın satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında karar ve ilam harcının tapu kaydındaki hisseleri oranında, davacının payına düşen kısım mahsup edilerek taraflardan tahsil edilerek Hazine'ye gelir kaydına, peşin alınan harcın mahsubuna,

7-Satıştan elde edilecek bedelin tapu kaydındaki hisseleri oranında taraflara ödenmesine,

8-Kararın kesinleşmesi akabinde satış memuru olarak Mahkememiz Yazı İşleri Müdürünün görevlendirilmesine,

9-Davacı tarafından ödenen 37,00-TL başvurma harcı, 80,70-TL Peşin Harç, 4.361,50-TL keşif harcı, 16.500,00-TL bilirkişi ücreti (3 kişi), 1.075,00-TL keşif araç ücreti, 57.456,00-TL Basın İlan Ücreti (2 İlan) ve 557,00 TL posta masrafı olmak üzere toplam 80.067,20-TL yargılama giderinin tapu kaydındaki hisseleri oranında davalılardan alınarak davacıya verilmesine, davacının hissesine düşen kısmın üzerinde bırakılmasına,

9-Taraflarca yatırılan gider avansından sarf edilmeyen kısmın HMK'nın 333.maddesi uyarınca kararın kesinleşmesine müteakip talep halinde ilgilisine iadesine,

10-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 40.000,00-TL vekalet ücretinin tapu kaydındaki hisseleri oranında davalılardan alınarak davacıya verilmesine, davacının hissesine düşen kısmın kendi üzerine bırakılmasına karar verilmiş olup, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesine başvurmak üzere istinaf yolu açık olarak verildiği tebliğ yerine geçmek üzere davalılar Kerem Enver KÖLAN (T.C. Kimlik No: 13345077774) ve Murat DİNDAR (T.C. Kimlik No:11623655492)'a ilanen tebliğ olunur. 07/10/2026