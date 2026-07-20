ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait Ermenek Mahallesi 10677 Ada 2 Parsel adresindeki taşınmazın, ihale şartnamesi esasları doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
|No
|Mahallesi
|Ada
|Parsel
|Tapu Alan
|İmar Durumu
|Muhammen Bedel
|Geçici Teminat
|Taşınmazın İşgal Durumu
|1
|Ermenek
|10677
|2
|13.877,17 m2
|Ticari Alan
|784.060.105-TL
|23.521.803,15-TL
|11 adet Gecekondu Mevcut
-İhale 04/08/2026 Salı günü saat 14.45’da başlayacak olup, ihale listesinde yazılı sıra numarasına göre ihale tamamlanıncaya kadar devam edilecektir.
-İhale Belediye Encümeni huzurunda Encümen Toplantı Salonunda (Beyaz Salon) yapılacaktır.
-İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır.
-İhale Şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 5.000,00-TL bedel karşılığında temin edilir.
-İhaleye katılacakların geçici teminatını 04/08/2026 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları gerekmektedir.
-Kapalı teklif usulüne göre ihale edilecek arsa için teklifler dosya halinde 04/08/2026 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.
-İhaleye katılacak isteklilerin anılan gün ve saatte Encümen Toplantı Salonunda (Beyaz Salon) hazır bulunmaları şarttır.
İLAN OLUNUR.