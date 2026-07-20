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        ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 23:50
        ANTALYA
        MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


        Mülkiyeti Belediyemize ait Ermenek Mahallesi 10677 Ada 2 Parsel adresindeki taşınmazın, ihale şartnamesi esasları doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

        No Mahallesi Ada Parsel Tapu Alan İmar Durumu Muhammen Bedel Geçici Teminat Taşınmazın İşgal Durumu
        1 Ermenek 10677 2 13.877,17 m2 Ticari Alan 784.060.105-TL 23.521.803,15-TL 11 adet Gecekondu Mevcut

        -İhale 04/08/2026 Salı günü saat 14.45’da başlayacak olup, ihale listesinde yazılı sıra numarasına göre ihale tamamlanıncaya kadar devam edilecektir.
        -İhale Belediye Encümeni huzurunda Encümen Toplantı Salonunda (Beyaz Salon) yapılacaktır.
        -İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır.
        -İhale Şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 5.000,00-TL bedel karşılığında temin edilir.
        -İhaleye katılacakların geçici teminatını 04/08/2026 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları gerekmektedir.
        -Kapalı teklif usulüne göre ihale edilecek arsa için teklifler dosya halinde 04/08/2026 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.
        -İhaleye katılacak isteklilerin anılan gün ve saatte Encümen Toplantı Salonunda (Beyaz Salon) hazır bulunmaları şarttır.
        İLAN OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02512519