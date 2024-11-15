ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Trabzon ili Araklı ilçesinde bulunan ve aşağıda mahalle, köy, pafta, ada, parsel, zılyed, zılyedin baba adı, hisse oranı, cins, yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ. Genel Müdürlüğü lehine tesciline karar verilmesi istemi ile aşağıda esas numaraları belirtilen davaların açıldığı, taşınmaz sahiplerinin kamulaştırma işlemine karşı ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine,kamulaştırma işlemini yapan idareye karşı,idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ. Genel Müdürlüğü lehine tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Araklı Halk Bankası şubesine yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,hak sahiplerinin son ilandan itibaren 1ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği, duruşma tarihinin sonu çift sayı ile biten dosyalarda 17/01/2025, sonu tek sayı ile biten dosyalarda 08/01/2025 günü olduğu2942 sayılı yasanın 19. maddesi gereğince ilan olunur.04/11/2024
İLİ/İLÇESİ : TRABZON/ARAKLI
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/306
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -244/38
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 29,32 M2 mülkiyet 364,53 M2 irtifak
TAŞINMAZ MALİKLERİ : KERİM DEMİRAY
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/307
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -244/24
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 287,63 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : AZİZ CİVELEK
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/308
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ - 245/17
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 87,64 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : İSMAİL KÜÇÜK
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/309
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -244/37
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 519,25 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : KÖKSAL DEMİRAY
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/310
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ - 244/21
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 2120,11 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : İSMAİL KÜÇÜK
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/311
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -244/31
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 279,69 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : AYŞE CEVAHİR
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/312
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -288/11
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 2312,00 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : RESUL DEMİRAY
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/313
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -288/6
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 4.031,66 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : KERİM DEMİRAY
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/314
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -289/4
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 334,70 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : RESUL DEMİRAY
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/315
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -300/2
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 10,29 M2 mülkiyet 0,87 M2 irtifak
TAŞINMAZ MALİKLERİ : SÜLEYMAN BAYCAN
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/316
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -290/1
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 506,69 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : CELAL HAMZAOĞLU
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/317
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -245/47
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 691,16 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : ŞENOL KÜÇÜK
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/318
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -288/7
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 51,55 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : CELAL HAMZAOĞLU
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/319
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -244/32
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 568,61 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : HÜSEYİN DEMİRAY
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/320
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -293/1
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 17,30 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : CELAL HAMZAOĞLU
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/321
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -248/32
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 283,64 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : ADEM DEMİRAY
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/322
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -292/1
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 41,86 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : CELAL HAMZAOĞLU
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/323
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -245/42
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 344,76 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : REMEZAN DEMİRAY
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/324
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -245/44
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 1,42 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : KERİM DEMİRAY
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/325
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -245/29
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ :281,25 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : BAHTİYAR DEMİRAY
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/326
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -248/35
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 290,93 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : HABİP DEMİRAY
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/327
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -248/39
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 158,25 M2 mülkiyet 285,22 M2 irtifak
TAŞINMAZ MALİKLERİ : ABDULLAH DEMİRAY
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/328
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -244/29
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 204,62 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : CEVAHİR CEVAHİR
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/329
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -288/9
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 165,06 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : HATİCE DEMİRAY
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/330
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -248/34
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 275,43 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : NURULLAH DEMİRAY
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/331
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -290/3
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 692,85 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : HATİCE DEMİRAY
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/332
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -244/22
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 574,10 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : HARUN CİVELEK
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/333
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -289/2
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 133,78 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : HATİCE DEMİRAY
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/334
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -245/27
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 1172,88 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : MUSTAFA DEMİRAY
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/335
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -289/5
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 26,79 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : REMEZAN DEMİRAY
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/336
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -248/38
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 231,42 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : ALİ DEMİRAY
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/337
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -288/12
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 365,25 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : REMEZAN DEMİRAY
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/338
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -245/26
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 369,96 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : YAKUP DEMİRAY
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/339
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -290/5
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 309,56 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : RESUL DEMİRAY
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/340
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -244/28
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 385,87
TAŞINMAZ MALİKLERİ : ALİOSMAN CİVELEK
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/341
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -245/31
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 19,25 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : NABİ DEMİRAY
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/342
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -244/30
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 309,37 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : BAYRAM CEVAHİR
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/343
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -248/33
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 231,75 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : NABİ DEMİRAY
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/344
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -245/46
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 704,29 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : HALİL KÜÇÜK
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/345
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -245/10
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 398,03 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : AYDIN KÜÇÜK
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/346
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ - 248/36
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 249,85 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : YUSUF DEMİRAY
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/347
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -246/5
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 38,25 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : AYDIN KÜÇÜK
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/348
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -288/8
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 167,73 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : AYNUR DEMİRAY, TUBA DEMİRAY, NURAY DEMİRAY
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/349
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -245/9
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 2,16 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : DURSUN ALİ KÜÇÜK VE HALİL KÜÇÜK
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/350
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -289/1
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 29,57 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : AYNUR DEMİRAY, TUBA DEMİRAY, NURAY DEMİRAY
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/351
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -244/20
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ :73,65 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : DURSUN ALİ KÜÇÜK ve HALİL KÜÇÜK
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/352
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -290/2
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 955,50 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : AYNUR DEMİRAY, TUBA DEMİRAY, NURAY DEMİRAY
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/353
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -246/4
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ :40,09 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : DURSUN ALİ KÜÇÜK ve HALİL KÜÇÜK
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/354
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -245/11
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 0,82 M2 mülkiyet 1917,55 M2 irtifak
TAŞINMAZ MALİKLERİ : HASAN KÜÇÜK, AYDIN KÜÇÜK, NUMAN KÜÇÜK
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/355
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -245/12
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 93,85 M2 mülkiyet 432,20 M2 irtifak
TAŞINMAZ MALİKLERİ : AYŞE KÜÇÜK V.D.
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/356
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -248/42
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 270,44 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : KADİR DEMİRAY
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/357
KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -245/45
KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 103,64 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : RESUL DEMİRAY