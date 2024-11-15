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        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 16.11.2024 - 00:00
        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 19. MADDESİ GEREĞİNCE İLAN TUTANAĞI

        Trabzon ili Araklı ilçesinde bulunan ve aşağıda mahalle, köy, pafta, ada, parsel, zılyed, zılyedin baba adı, hisse oranı, cins, yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ. Genel Müdürlüğü lehine tesciline karar verilmesi istemi ile aşağıda esas numaraları belirtilen davaların açıldığı, taşınmaz sahiplerinin kamulaştırma işlemine karşı ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine,kamulaştırma işlemini yapan idareye karşı,idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ. Genel Müdürlüğü lehine tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Araklı Halk Bankası şubesine yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,hak sahiplerinin son ilandan itibaren 1ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği, duruşma tarihinin sonu çift sayı ile biten dosyalarda 17/01/2025, sonu tek sayı ile biten dosyalarda 08/01/2025 günü olduğu2942 sayılı yasanın 19. maddesi gereğince ilan olunur.04/11/2024

        İLİ/İLÇESİ : TRABZON/ARAKLI


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/306
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -244/38
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 29,32 M2 mülkiyet 364,53 M2 irtifak
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : KERİM DEMİRAY


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/307
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -244/24
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 287,63 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : AZİZ CİVELEK


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/308
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ - 245/17
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 87,64 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : İSMAİL KÜÇÜK


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/309
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -244/37
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 519,25 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : KÖKSAL DEMİRAY


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/310
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ - 244/21
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 2120,11 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : İSMAİL KÜÇÜK


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/311
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -244/31
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 279,69 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : AYŞE CEVAHİR


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/312
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -288/11
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 2312,00 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : RESUL DEMİRAY


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/313
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -288/6
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 4.031,66 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : KERİM DEMİRAY


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/314
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -289/4
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 334,70 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : RESUL DEMİRAY


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/315
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -300/2
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 10,29 M2 mülkiyet 0,87 M2 irtifak
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : SÜLEYMAN BAYCAN


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/316
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -290/1
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 506,69 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : CELAL HAMZAOĞLU


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/317
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -245/47
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 691,16 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : ŞENOL KÜÇÜK


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/318
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -288/7
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 51,55 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : CELAL HAMZAOĞLU


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/319
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -244/32
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 568,61 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : HÜSEYİN DEMİRAY


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/320
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -293/1
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 17,30 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : CELAL HAMZAOĞLU


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/321
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -248/32
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 283,64 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : ADEM DEMİRAY


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/322
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -292/1
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 41,86 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : CELAL HAMZAOĞLU


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/323
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -245/42
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 344,76 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : REMEZAN DEMİRAY


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/324
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -245/44
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 1,42 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : KERİM DEMİRAY


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/325
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -245/29
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ :281,25 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : BAHTİYAR DEMİRAY


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/326
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -248/35
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 290,93 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : HABİP DEMİRAY


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/327
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -248/39
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 158,25 M2 mülkiyet 285,22 M2 irtifak
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : ABDULLAH DEMİRAY


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/328
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -244/29
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 204,62 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : CEVAHİR CEVAHİR


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/329
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -288/9
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 165,06 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : HATİCE DEMİRAY


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/330
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -248/34
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 275,43 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : NURULLAH DEMİRAY


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/331
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -290/3
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 692,85 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : HATİCE DEMİRAY


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/332
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -244/22
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 574,10 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : HARUN CİVELEK


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/333
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -289/2
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 133,78 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : HATİCE DEMİRAY


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/334
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -245/27
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 1172,88 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : MUSTAFA DEMİRAY


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/335
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -289/5
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 26,79 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : REMEZAN DEMİRAY


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/336
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -248/38
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 231,42 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : ALİ DEMİRAY


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/337
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -288/12
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 365,25 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : REMEZAN DEMİRAY


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/338
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -245/26
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 369,96 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : YAKUP DEMİRAY


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/339
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -290/5
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 309,56 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : RESUL DEMİRAY


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/340
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -244/28
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 385,87
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : ALİOSMAN CİVELEK


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/341
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -245/31
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 19,25 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : NABİ DEMİRAY


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/342
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -244/30
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 309,37 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : BAYRAM CEVAHİR


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/343
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -248/33
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 231,75 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : NABİ DEMİRAY


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/344
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -245/46
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 704,29 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : HALİL KÜÇÜK


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/345
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -245/10
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 398,03 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : AYDIN KÜÇÜK


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/346
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ - 248/36
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 249,85 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : YUSUF DEMİRAY


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/347
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -246/5
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 38,25 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : AYDIN KÜÇÜK


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/348
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -288/8
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 167,73 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : AYNUR DEMİRAY, TUBA DEMİRAY, NURAY DEMİRAY


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/349
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -245/9
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 2,16 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : DURSUN ALİ KÜÇÜK VE HALİL KÜÇÜK


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/350
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -289/1
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 29,57 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : AYNUR DEMİRAY, TUBA DEMİRAY, NURAY DEMİRAY


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/351
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -244/20
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ :73,65 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : DURSUN ALİ KÜÇÜK ve HALİL KÜÇÜK


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/352
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -290/2
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 955,50 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : AYNUR DEMİRAY, TUBA DEMİRAY, NURAY DEMİRAY


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/353
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -246/4
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ :40,09 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : DURSUN ALİ KÜÇÜK ve HALİL KÜÇÜK


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/354
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -245/11
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 0,82 M2 mülkiyet 1917,55 M2 irtifak
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : HASAN KÜÇÜK, AYDIN KÜÇÜK, NUMAN KÜÇÜK


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/355
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -245/12
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 93,85 M2 mülkiyet 432,20 M2 irtifak
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : AYŞE KÜÇÜK V.D.


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/356
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -248/42
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 270,44 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : KADİR DEMİRAY


        ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2024/357
        KÖY MAHALLESİ - ADA/PARSEL NO : YEŞİLYURT MAHALLESİ -245/45
        KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 103,64 M2
        TAŞINMAZ MALİKLERİ : RESUL DEMİRAY

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