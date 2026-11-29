ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI



Madde 1: Aşağıda özellikleri belirtilen Arnavutköy Belediyesine ait taşınmaz ihale ile kiralanacaktır. İhale “Taşoluk Mh. Kazım Karabekir Caddesi, No:88 Arnavutköy/İSTANBUL” adresindeki Arnavutköy Belediyesi Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi ve şartname uyarınca “Açık Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır.

İlanın şartname bedeli 50.000,00 TL (Ellibin TürkLirası)’dır. Şartnameler Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL) temin edilebilir.



SIRA

NO

KİRALANACAK TAŞINMAZIN TANIMI

KİRALAMA

SÜRESİ

YILLIK MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

İHALE TARİH VE SAATİ 1 Mülkiyeti Belediyemize ait Arnavutköy İlçesi Taşoluk Mahallesi 6671 ada 10 parselde bulunan Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi içerisinde yer alan konferans salonu, çok amaçlı salon, fuaye alanı ve 3. bodrum katın; 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi işi. 10 (On) Yıl

2.400.000 TL + KDV + %8 Ciro Payı 216.000,00 TL

09.12.2026

11.00





Madde 2: İhalede Bedel artırımı, ciro payı üzerinden yapılacaktır.

Madde 3: Kira bedeli, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak her yıl dönem başında artırılacaktır. Belediyeye ödenecek ciro payı oranı ise her yıl bir önceki yılın oranına 0,5 yüzde puan ilave edilmek suretiyle her yıl dönem başında artırılacaktır. Artış oranlarına ve uygulama esaslarına ilişkin detaylar ihale şartnamesinde belirtilmiştir.

Madde 4: İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan sureti, Noter tasdikli imza beyannamesi, Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair belge İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname.



B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noter tasdikli imza sirküsü, Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair belge İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname.



ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

Ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

MADDE 5: Tekliflerin Verilmesi: Teklifler, isteklilerin ihale komisyonuna sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılmakta olup, ancak ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesi hükümlerine göre düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son teklif kabul edilir.

37.maddeye göre hazırlanan dış zarfa Arnavutköy Belediyesi Binasının 3.(Üçüncü) Katında bulunan Encümen Odasının adresi (Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. 37.maddeye uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyona verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.