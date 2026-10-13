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        ARPAÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 13 Ekim 2026 - 23:50
        İLAN
        ARPAÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/42 Esas
        Dahili Davalı: Alibey ŞABUDAK - Turgut ve Zilfinaz oğlu - 30922942270 T.C. Kimlik numaralı

        Davacı GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Tespit (Ölümün Tespiti) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
        "Davanın KABULÜ ile; Kars ili, Arpaçay ilçesi, Koçköy köyü, Cilt no:27, Hane no:100 BSN:23'de kayıtlı 50548073462 TC Kimlik numaralı İlyaz ve Gülenaz'dan olma Zennure GÜLMEZ'in 1954 yılında öldüğünün TESPİTİNE" şeklinde karar verilmiştir.
        Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/10/2026
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02569492