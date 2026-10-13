ARPAÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 13 Ekim 2026 - 23:50
İLAN
ARPAÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/42 Esas
Dahili Davalı: Alibey ŞABUDAK - Turgut ve Zilfinaz oğlu - 30922942270 T.C. Kimlik numaralı
Davacı GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Tespit (Ölümün Tespiti) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
"Davanın KABULÜ ile; Kars ili, Arpaçay ilçesi, Koçköy köyü, Cilt no:27, Hane no:100 BSN:23'de kayıtlı 50548073462 TC Kimlik numaralı İlyaz ve Gülenaz'dan olma Zennure GÜLMEZ'in 1954 yılında öldüğünün TESPİTİNE" şeklinde karar verilmiştir.
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/10/2026