ARPAÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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ARPAÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/42 Esas

Dahili Davalı: Alibey ŞABUDAK - Turgut ve Zilfinaz oğlu - 30922942270 T.C. Kimlik numaralı



Davacı GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Tespit (Ölümün Tespiti) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

"Davanın KABULÜ ile; Kars ili, Arpaçay ilçesi, Koçköy köyü, Cilt no:27, Hane no:100 BSN:23'de kayıtlı 50548073462 TC Kimlik numaralı İlyaz ve Gülenaz'dan olma Zennure GÜLMEZ'in 1954 yılında öldüğünün TESPİTİNE" şeklinde karar verilmiştir.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/10/2026