ARTVİN AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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ARTVİN AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/34 Esas



Davacı Pınar Çalparmak tarafından davalı Yusuf Çalparmak'a açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması ile 22/05/2026 tarihli ara karar uyarınca ; davalı Yusuf Çalparmak'a HMK md.139 gereğince, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz, gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği/değiştirebileceği, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterip sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgeler ile ilgili gereken açıklamayı yapmanız, aksi takdirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınızhususları duruşma günü olan 17/07/2026 günü saat 09:30'da Artvin Adliyesi Aile Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız İHTAR VE TEBLİĞ olunur