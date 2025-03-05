AYAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR AYAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz sınırlarında bulunan, aşağıdaki listede Mahallesi, Mevkii, Niteliği/Vasfı, Ada numarası, Parsel numarası, Parsel Alanı, Muhammen Bedeli ve Geçici Teminatı yazılı taşınmazın 2886 Sayılı D.İ.K.' nun 45, 46 ve 47' nci maddeleri gereği Açık Artırma Usulü ile satışı yapılacaktır.

1- İhale 17/03/2025 Pazartesi günü Saat 11:00’ de Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

Yerleşim Yeri Belgesi, Nüfus Kayıt Örneği, Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz, Tüzel kişi halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli İmza Sirküleri, Vekaleten katılanlar için Noter’den onaylı vekaletname, Şartname Bedeli 1.000,00-TL’ dir. İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır. Okunduğu ve şartların kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış şartname, İsteklinin yabancı uyruklu olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde taşınmaz iktisap edileceğini gösterir, Dış İşleri Bakanlığı ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nda Türkiye’de mülk edinebileceğine dair izin belgesi,

İsteklinin veya istekliyi temsili kişinin Ayaş Belediyesine borcu bulunmadığına dair Ayaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

İstekliler yukarıda yazılı belgeleri en geç 17.03.2025 Pazartesi günü Saat 10:00’ a kadar Ayaş Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

3- İhaleye katılmak isteyen istekliler Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyadaki bilgileri ve tapu takyidatlarını aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

4- Satışı yapılan taşınmazlardan mütevellit bütün vergi, resim ve harç giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

5- İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümen' ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri' nin ONAY' ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri' nin fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

6- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde Ayaş Belediye Hizmet Binasında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

7- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satış ihalesinde ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.



SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZA AİT LİSTE

Sıra No Mahallesi Ada Parsel Niteliği/ Vasfı Parsel Alanı (m2) Hisse Nispeti Takdir Edilen Değer (m²/TL) Muhammen Bedel Geçici Teminat Tutarı İhale Günü İhale Saati 1 Başbereket Mah. 122 263 Tarla 11.797,35 1/1 432,30 5.100.000,00 153.000,00 17.03.2025 11:00