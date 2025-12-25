AYBASTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AYBASTI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



1-Belediyemize ait Esenli Mahallesi 1279 Ada 11 Parsel numaralı taşınmaz üzerinde Hükümet Caddesi No:2 adresinde bulunan 4 katlı kargir belediye hizmet binası 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2- Açık teklif usulü ile satılacak Esenli Mahallesi 1279 Ada 11 Parsel numaralı taşınmaz üzerinde Hükümet Caddesi No:2 adresinde bulunan 4 katlı kargir belediye hizmet binasının tahmin edilen satış bedeli 60.000.000,00 TL olup geçici teminatı 1.800.000,00 TL’dir.

3-İstekliler, satış şartnamesini Aybastı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliği’nde görebilirler veya 1000,00 TL ücret karşılığında satın alabilirler.

4- Açık teklif usulüyle yapılacak olan satış ihalesine katılabilmek için; satış şartnamesini satın almak ve geçici teminatı yatırmak şarttır. (Şartname satın alınırken Türkiye’de geçerli tebligat adresi gösterilmesi, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını (Vergi Levhası) bildirmeleri gerekmektedir.)

5- Açık teklif usulü satış ihalesine katılacak isteklilerin ihale konusu Esenli Mahallesi 1279 Ada 11 Parsel numaralı taşınmaz üzerinde Hükümet Caddesi No:2 adresinde bulunan 4 katlı kargir belediye hizmet binayı önceden gidip gördükleri, durumunu bildikleri kabul edilir.

6- Açık teklif usulü satış ihalesi, 06/01/2026 Salı günü saat 10:00’da, Aybastı Belediye Başkanlığı Başkanlık Makam odasında Encümen toplantısında yapılacaktır.



Katılımcılara ilanen duyurulur. 22/12/2025