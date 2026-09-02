AYDIN EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İ L A N

T.C. EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI



1-Mülkiyeti belediyemize ait, aşağıdaki listede nitelikleri belirtilmiş taşınmazların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Sıra No A d r e s

M2 Niteliği İ h a l e

T a r i h i İhale

Saati

Muhammen Bedel Geçici Teminat Bedeli 1 Kuyulu Mah.256 Ada 4 Parsel 600,22 Arsa 17.09.2026 14.10 7.502.750,00 225.082,50 2 Kuyulu Mah.256 Ada 17 Parsel 600,22 Arsa 17.09.2026 14.13 7.502.750,00 225.082,50 3 Kuyulu Mah.253 Ada 3 Parsel 640,23 Arsa 17.09.2026 14.16 8.002.875,00 240.086,25 4 Kuyulu Mah.247 Ada 20 Parsel 600,22 Arsa 17.09.2026 14.19 7.502.750,00 225.082,50 5 Kuyulu Mah.256 Ada 3 Parsel 600,22 Arsa 17.09.2026 14.22 7.502.750,00 225.082,50 6 Kuyulu Mah.252 Ada 11 Parsel 600,22 Arsa 17.09.2026 14.25 7.502.750,00 225.082,50 7 Kuyulu Mah.256 Ada 5 Parsel 600,22 Arsa 17.09.2026 14.28 7.502.750,00 225.082,50 8 Kuyulu Mah.253 Ada 2 Parsel 640,26 Arsa 17.09.2026 14.31 8.003.250,00 240.097,50 9 Kuyulu Mah.252 Ada 12 Parsel 600,22 Arsa 17.09.2026 14.34 7.502.750,00 225.082,50 10 Orta Mah. 2772 Ada 6 Parsel 970,78 Arsa 17.09.2026 14.37 13.105.530,00 393.165,90 11 Orta Mah. 6653 Ada 3 Parsel 864,70 Arsa 17.09.2026 14.40 11.673.450,00 350.203,50 12 Orta Mah. 6653 Ada 2 Parsel 653,87 Arsa 17.09.2026 14.43 8.827.245,00 264.817,35 13 Orta Mah. 178 Ada 41 Parsel 164,05 Arsa 17.09.2026 14.46 5.249.600,00 157.488,00 14 Orta Mah. 2772 Ada 4 Parsel 1052,98 Arsa 17.09.2026 14.49 14.741.720,00 442.251,60 15 Baltaköy Mah. 128 Ada 1 Parsel 429,84 Arsa 17.09.2026 14.52 2.256.660,00 67.699,80 16 Baltaköy Mah. 128 Ada 2 Parsel 500,16 Arsa 17.09.2026 14.55 2.600.832,00 78.024,96 17 Baltaköy Mah. 128 Ada 3 Parsel 499,97 Arsa 17.09.2026 14.58 2.599.844,00 77.995,32 18 Baltaköy Mah. 128 Ada 4 Parsel 517,76 Arsa 17.09.2026 15.01 2.718.240,00 81.547,20 19 Çiftlik Mah. 104 Ada 1 Parsel 700,69 Arsa 17.09.2026 15.04 5.605.520,00 168.165,60 20 Çiftlik Mah. 102 Ada 1 Parsel 620,23 Arsa 17.09.2026 15.07 4.341.610,00 130.248,30 21 Çiftlik Mah. 102 Ada 3 Parsel 599,93 Arsa 17.09.2026 15.10 3.899.545,00 116.986,35 22 Tepecik Mah. 131 Ada 7 Parsel 378,03 Arsa 17.09.2026 15.13 4.536.360,00 136.090,80 23 Meşrutiyet Mah. 6396 Ada 45 Parsel 195,70 Arsa 17.09.2026 15.16 6.849.500,00 205.485,00





2-İhale, 17.09.2026 Perşembe günü saat 14.10’da başlayacak, yukarıdaki tabloda belirtilen ihale saatinde istekliler ihale sırasına göre içeri alınacaktır. İhale Yedieylül Mahallesi, İzmir Bulvarı No:5 Efeler / AYDIN adresinde bulunan Efeler Belediyesi Hizmet Binasının 2. katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

3-İhaleye katılan gerçek kişiler; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (kira, emlak, ilan-reklam, çtv.vb.) nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh ilmühaberi, ile şartname ve geçici teminat bedelini, tüzel kişiler ise; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (kira, emlak, ilan-reklam, çtv.vb.), kuruluş sözleşmesinin aslı, yönetim kurulu imza sirküleri, adres beyanı ile şartname ve geçici teminat bedelini, en geç ihale günü, saat 12.00'a kadar belediye veznesine yatırıp, ilgili evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

4-a) Geçici teminatın bankalardan alınacak "Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi hakkındaki yönetmelikte belirli şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir. b)İhale Kararının Onayı ve İhaleyi alan tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde İhale bedelini peşin olarak öder. Aksi takdirde yatırmış olduğu Geçici Teminatı gelir olarak kaydedilir.

5-Tüm masraflar (alım, satım, döner sermaye, ekspertiz,karar pulu, gazete ilan bedeli, vs.) alıcıya aittir. Taşınmazın tapu devir işlemleri satış bedelinin tahsilinden sonra yapılır.488 sayılı damga vergisi kanunu gereğince, İhale üzerine kalan kişi satın almaktan vazgeçse bile karar pulu bedelini ödemek zorundadır.

6-Yukarıda listede belirtilen ihalelere ilişkin şartname, ekleri ve ihale dosyası Yedieylül Mahallesi İzmir Bulvarı Esko İşhanı Kat:3 C:16 adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde mesai saatleri içinde görülebilir, şartname 2.500,00 (iki bin beş yüz) TL. karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 2.500,00 (iki bin beş yüz) TL'nin ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihaleye katılınamaz.

7-İhaleye katılacak kişilerin ihalelere katılma yasaklı olmaması gerekmektedir.

8-İhale Komisyonu olarak Encümen, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9-Bu ihaleye ilişkin bilgiler "www.efeler.bel.tr" adresinden öğrenilebilir.

10-İhale üzerinde kalan isteklinin talep etmesi halinde satış bedeli, en az % 25'i (yüzde yirmi beş) peşin, kalan kısmı en fazla iki yıl içerisinde ve en fazla 12 (on iki) taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir. Taksitli satışlarda banka teminat mektubu verilmesi veya Belediye lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde tapu devri yapılacaktır. Ayrıntılı hükümler idari şartnamede belirtilmiştir.

-İş bu ilan on (10) maddeden ibarettir.