AYVALIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. AYVALIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 1996/123 Esas

KARAR NO : 2015/74



ESAS NO : 1996/123 Esas

KARAR NO : 2015/74



Mahkememizin 13/02/2015 tarih 1996/123 Esas - 2015/74 Karar sayılı kararına karşı davacı vekilinin temyiz başvurusunda bulunması üzerine Yargıtay 8.Hukuk Dairesinin 20/09/2023 tarih, 2021/11979 Esas, 2023/4513 Karar sayılı ilamı ile “Temyiz olunan İlk Derece Mahkemesi kararının ONANMASINA” ilamın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olarak karar verildiği hususu ikametgahı meçhul bulunan, Dahili Davalı ÖMER ARSLAN, Dahili Davalı FATMA VURAN, Dahili Davalı HASAN GÜRTAŞ, Dahili Davalı AYŞE GÜLER'e tebliğ yerine geçerli olmak üzere iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN olunur.