BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI
- Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı Bağcılar ilçesi, Mahmutbey Mahallesi, 0 ada 114 parsel sayılı 8.401,00 m² sahalı taşınmaz 10 (On) yıllığına kiraya verilecektir.
- Muhammen aylık kira bedeli 500.000,00 TL + KDV ‘dir.
- Geçici Teminat Bedeli 1.800.000,00 TL olup, güvence bedeli tutarı ise 10.000.000,00 TL ‘dir.
- İhale Şartnamesi Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir veya 50.000,00 TL bedel karşılığında alınabilir.
- İsteklilerden istenen belgeler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda istenen belgelerin yanında şartnamede belirtilen belgelerdir.
- İhale 14.05.2026 tarihinde saat 10:00’da Belediye Encümen salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesine göre Kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
- Kiralamanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, kiralamanın ikinci ihalesi 04.06.2026 tarihinde; kiralamanın ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, kiralamanın üçüncü ihalesi 25.06.2026 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.
- İhaleye katılabilmek için; geçici teminat bedeli ile güvence bedelini veya buna ilişkin yasada öngörülen teminat karşılıklarını en geç 13.05.2026 çarşamba günü saat 16:00’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırarak, tekliflerini Yazı İşleri Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. İhaleden doğacak tüm masraflar (damga vergisi, harç, KDV, v.s.) kiralayana ait olacaktır.