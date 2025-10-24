BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



Bağcılar Belediyesi hüküm ve tasarrufu altındaki Bağcılar ilçesi sınırları içerisinde bulunan muhtelif tekstil atık kumbara yerleri talepte bulunacak gerçek ve tüzel kişilere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 35/a maddesi (Kapalı Zarf Arttırma Usulü) gereğince 01/12/2025-30/11/2027, 2 (iki) yıl süre ile kiraya verilecektir.

İşin adı: Bağcılar ilçesi sınırları içerisinde konulacak olan kullanılmış tekstil atık kumbara yer kiralama işi İhalenin yapılacağı adres: Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Güneşli Mah. Mahmutbey Cd. No:97 Bağcılar/İSTANBUL

Sıra No Malzemenin Cinsi Miktarı (adet) Aylık Toplam Bedel (TL) 2 Yıllık (24 Ay) Toplam Bedel (TL) Geçici Teminat %3 (TL) İhale Tarihi ve Saati 1 Tekstil Atık Kumbarası 400 240.000,00TL+KDV 5.760.000,00 TL+KDV 172.800,00TL 06/11/2025 Saat: 09:30

İhale dokümanı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden 5.000,00.-TL (Beş Bin Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir.

İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

a.Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,

b. En son tescile ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi, İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b) ve (c)’ teki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

f. Muhammen bedelin %3’ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,

g. Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri,

h. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen 20 01 10 atık kodlu giysiler ve 20 01 11 atık kodlu tekstil ürünleri toplama ve ayırmaya yetkili olduklarını gösteren ihale tarihi itibariyle geçerli çevre izin ve lisans belgesi

ı. Bağcılar Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı,

İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan ihale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur. İsteklinin, ihale tarihi itibariyle Kamu kurum, kuruluşları ve belediyeler nezdinde herhangi bir nedenle ihale yasaklısı ilan edilmemiş olmadığına dair beyanı, İş Deneyim Belgesi: Tek bir sözleşme veya protokol kapsamında Kamu kurum ve kuruluşlarından en az 2 (İki) yıllık sözleşme veya protokole bağlanmış kamu tecrübesini gösteren, ihale konusu işe ilişkin iş deneyim belgesi sunmaları gereklidir. İstekliye ait İstanbul il sınırları içerisindeki tesisine ait ilgili belediyeden düzenlenmiş iş yeri açma ve çalışma ruhsatı aslı veya noter tasdikli sureti. Ayrıca ilgili tesis, toplanan tekstil atıklarının nakliyesi sebebiyle hizmette aksatma yaratmaması için Bağcılar Belediyesi ilçe sınırlarına en çok 50 km uzaklıkta olmalıdır.

Teklifler 05/11/2025 günü saat 17.00’a kadar Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. İsteklilerin telgraf, posta vb. iletişim araçları ile yapacakları müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR.