T.C.

BAKIRKÖY

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO : 2015/41 Esas

KARAR NO : 2026/472



5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/11/2026 tarihli kararı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/1 maddesi gereğince 5AY HAPİS ve 20 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırıla ve hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanık Mukhash ve Ayhım kızı 21/05/1967 d.lu, KIRGIZİSTAN uyruklu, INDIRA BEISHEMBAEVA hakkında karar verilmiş olup sanığın adresine kararın tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile iki hafta içinde yasal yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.25.11.2026