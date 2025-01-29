BAKIRKÖY 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BAKIRKÖY 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/359

KARAR NO : 2024/564



Davacı ÖZGÜR ÖZCAN tarafından davalı CANAN GÜREL aleyhine açılan Tazminat (Maddi-Manevi Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

24/12/2024 tarihli duruşmada;

HÜKÜM :

"1-Açılan davanın REDDİNE,

2-Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 427,60TL karar ilam harcından davacı tarafından başlangıçta peşin olarak yatırılan 54,40TL harcın mahsubu ile, bakiye 373,2‬0TL harcın davacıdan tahsili ile Hazineye irat KAYDINA,

3-Davacı lehine adli yardım kararı verilinceye kadar davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde BIRAKILMASINA,

4-Davacı lehine adli yardım kararı kapsamında suçüstü ödeneğinden karşılanan 21.182,00TL yargılama giderinin (tebligat ve ilan gideri) davacıdan alınarak Hazineye irat KAYDINA,

5-Davalı tarafından yapılan bir yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer OLMADIĞINA,

6-HMK md.333 uyarınca taraflarca yatırılan avanslardan kullanılmayan avansların kararın kesinleşmesinden sonra resen ilgili tarafa İADESİNE,

Dair, davacı asilin yüzüne karşı, davalı asilin yokluğunda gerekçeli kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal sürede İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.24/12/2024" şeklinde karar verilmiştir.

Karar davacı asil Özgür Özcan tarafından istinaf edilmiş olmakla, davacı tarafından istinaf dilekçesinde özetle; " Bir kişinin trafik kurallarını ihlal ederek diğerine zarar verip yaralaması, yaralanmasına sebebiyet vermesi haksız fiilden doğan borç olarak tanımlanır. O eylemi işleyeni meydana gelen zararı ödeme borcu altına sokar. Bu davada hâkim trafik bilirkişisine gönderip hesap yaptırmalı sonra karar vermeli iken bu yönde bilirkişi deliline de başvurulmadan kendi tarafından bilinemeyen hususları tespit edilemeyecek teknik konuda görüş alması gerekirken görüş almadan karar veren mahkeme kararının bozulması gerekmektedir. Davalı haksız fiil ehliyetine sahip olup hukuka ve ahlaka aykırı fiilinden sorumlu tutulabilmesi gereklidir. Şahsım bu davada hak ehliyetine sahip taraf durumundadır. Davada hukuki yarar söz konusudur. " gerekçeleriyle haksız eylem tarihi, kaza tarihi olan 03/10/2014 tarihinden itibaren yasal faize hükmedilmesini, ilanen tebligat ücretini, dava masraf ve harçlarını karşı tarafa tahmilini talep etmiştir.

Davalı CANAN GÜREL yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadığından ve son bilinen adresine tebligat yapılamadığından, adresi meçhul kaldığından aşağıda bilgileri yazılı davalıya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 28/01/2025



DAVALI : CANAN GÜREL - 55813442912

İSTANBUL ili, ŞİLE ilçesi, KURNA mah/köy, 52 Cilt, 14 Aile sıra no, 22 sırada nüfusa kayıtlı, VAHDETTİN ve GÜLŞEN oğlu/kızı, 18/05/1971 dogumlu,

Son Bilinin Adresi :A.Nafiz Gürman Mah. Sırpsındığı Sok. Yürekli Apt. No:39 Daire:4 Merter Güngören/İSTANBUL