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        BAKIRKÖY 3. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25.06.2025 - 00:00
        İLAN
        BAKIRKÖY 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2019/536 Esas
        KARAR NO : 2024/231


        Davacı HAVA MEMİŞ tarafından davalılar AYTEN BARANOĞLU ve diğer davalılar aleyhine açılan Nufus Kayıtlarının düzeltilmesi davası sonucunda.
        Davalılardan Ayten Baranoğlu'na yurtdışı adresi olan " Celsiusstraat20 5621BT Eindhoven Hollanda" adresine tebligat yapılamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

        HÜKÜM :
        1-Davanın REDDİNE,
        2-Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 427,6 TL harçtan, peşin alınan 44,4 TL harcın mahsubu ile kalan 383,2‬ TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
        3-Davacı tarafından sarf edilen ve dosyaya yansıyan yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına,
        4-Yürürlükteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesaplanan 17.900TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalılar vekiline ödenmesine,
        5-Davacı tarafından safahatta yatırılan gider avansından gerekli harcamalar düşüldükten sonra kalan miktarın kararın kesinleşmesi ile birlikte sahibi davacıya iadesine,
        Dair gerekçeli kararın taraflara tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 haftalık yasal süresi içerisinde mahkememize sunulacak dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği , işbu ilanın yayınlandığı tarihden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ,
        Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30/05/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02247664