BAKIRKÖY 3. AİLE MAHKEMESİ

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BAKIRKÖY 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/536 Esas

KARAR NO : 2024/231



Davacı HAVA MEMİŞ tarafından davalılar AYTEN BARANOĞLU ve diğer davalılar aleyhine açılan Nufus Kayıtlarının düzeltilmesi davası sonucunda.

Davalılardan Ayten Baranoğlu'na yurtdışı adresi olan " Celsiusstraat20 5621BT Eindhoven Hollanda" adresine tebligat yapılamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

1-Davanın REDDİNE,

2-Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 427,6 TL harçtan, peşin alınan 44,4 TL harcın mahsubu ile kalan 383,2‬ TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

3-Davacı tarafından sarf edilen ve dosyaya yansıyan yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına,

4-Yürürlükteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesaplanan 17.900TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalılar vekiline ödenmesine,

5-Davacı tarafından safahatta yatırılan gider avansından gerekli harcamalar düşüldükten sonra kalan miktarın kararın kesinleşmesi ile birlikte sahibi davacıya iadesine,

Dair gerekçeli kararın taraflara tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 haftalık yasal süresi içerisinde mahkememize sunulacak dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği , işbu ilanın yayınlandığı tarihden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ,

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30/05/2025