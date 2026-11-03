BAKIRKÖY 3. AİLE MAHKEMESİ

BAKIRKÖY 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/784 Esas

KARAR NO : 2026/639



Davacı SAKİNE YURTTUTAN tarafından davalıÜNAL YURTTUTAN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

ÇORUM ili, ALACA ilçesi, ÇÖPLÜ mah/köy, 34 Cilt, 21 Aile sıra no'da nüfusa kayıtlı bulunan SÜLEYMAN ve MİYASE oğlu , 03/09/1965 dogumlu, 17797785898 TC. kimlik numaralı DAVALI ÜNAL YURTTUTAN’ın herhangi biradresi tesbit edilemediği, adres araştırmasında da adı geçenin adresinin bulunamadığı anlaşılmakla kararınilanen tebliğinekarar verilmiştir.



HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle

1-Davanın KABULÜ ile; Çorum İli, Alaca İlçesi, Çöplü Köyü/mah. Cilt No:34 , Hane No:21'de nüfusa kayıtlı, (evlenerek Tuzluca ilçesi, 75. Cilt, 2. Hane, 38. sıradan gelen), HÜSEYİN ve FATMA'dan olma, 01/07/1977doğumlu davacı SAKİNE YURTTUTAN ile aynı hanede nüfusa kayıtlı SÜLEYMAN ve MİYASE'den olma 03/09/1965 doğumlu davalı ÜNAL YURTTUTAN'ın T.M.K.'nun 166/1 maddesi uyarıncaevlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile BOŞANMALARINA,

2-Davacı yararına 08/12/2025 tarihinde belirlenen aylık 9.000 TL tedbir nafakasının karar tarihi itibari ile aylık 15.000 TL'ye çıkarılmasına, tedbir nafakasının kararın kesinleşmesine kadar devamına, kararın kesinleşmesinden sonra nafakanın yoksulluk nafakası olarak devamına, nafakaya her yıl ÜFE oranında artış uygulanmasına,



3-Davacının maddi ve manevi tazminat taleplerinin KABULÜ ile; 800.000 TL maddi, 500.000 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,



4-Davacının adli yardım talebinin kabul edildiği, dosyanın karara çıktığı anlaşılmakla; Harçlar Kanunun gereğince alınması gerekli 1.464 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,



5-Davacının adli yardım talebinin kabul edildiği, dosyanın karara çıktığı anlaşılmakla; devlet ödeneğinden karşılandığı anlaşılan 44.249,90 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,



6-Yürürlükteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hükmedilen 45.000 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,



Dair gerekçeli kararın taraflara tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 haftalık yasal süresi içerisinde mahkememize sunulacak dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar verildiği,



İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, ilanen tebliğolunur.02/11/2026