BAKIRKÖY 33. İŞ MAHKEMESİ

BAKIRKÖY 33. İŞ MAHKEMESİNDEN

(Karar ve İstinaf Dilekçelerinin Tebliği)



ESAS NO : 2022/278 Esas

KARAR NO : 2024/276



Davalı TİG-SEN sendikasına, İzzetbey Mah. Hükumet Cd. No: 28 K.2/B Çumra Konya adresinde iken adres meçhul.



Mahkememizin 29/05/2024 tarih ve 2022/278 esas sayılı kararı ile :

1-Asıl ve Birleşen davanın KABULÜ ile,

Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş.'nin Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezinde 1383911.034 ve 1383915.034 nolu iş yerlerinde yürütülen işlerin 28502 sayılı iş kolları yönetmeliğinin Ek 1 nolu iş kolları listesinde yer alan 17 nolu Sağlık ve Sosyal Hizmetler iş koluna girdiğinin TESPİTİNE,

Karar verilmiş, karar bir kısım davalılar tarafından istinaf edilmiştir.

Gerekçeli Karar, HİS Genel Başkanlığının 18/11/2024 tarihli, Bakanlığın 27/11/2024 tarihli, Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş.'nin 02/12/2024 tarihli, Belediye İş Sendikasının 09/12/2024 tarihli, Zeytinburnu Belediyesinin 25/12/2024 tarihli istinaf dilekçelerinin adresi meçhul olan davalı TİG-SEN'e ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren iki hafta içerisinde istinafa cevap dilekçesi ve istinaf dilekçesi verebileceği, istinaf başvurusunda bulunmadığı takdirde kararın bu haliyle istinafa gönderileceği, karar tebliğini ihtiva eden tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 08/10/2025