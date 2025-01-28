BAKIRKÖY 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

BAKIRKÖY 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/532 Esas

KARAR NO: 2023/771



TASFİYE MEMURU: MEHMET IMIL-TCN: 44632569368



Davacı, MÜSLÜM GÖGEN ile Davalı, İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Şirketin İhyası davası nedeniyle;

Mahkememizce verilen gerekçeli kararın tasfiye memuru Mehmet IMIL'a tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Mahkememizce verilen kararın ilanen tebliği gerekmiş olup;



Mahkememizin 2023/532 Esas, 2023/771 Karar sayılı ve 20/09/2023 karar tarihli ilamı uyarınca;

"Asıl ve birleşen dosyalarda açılan davaların kabulü ile; İstanbul Ticaret Sicilinin 310426-0 numarasında kayıtlı iken tasfiye yolu ile terkin edilen Tasfiye Halinde Redoks Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Bakırköy 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2023/291 Esas sayılı dosyası ile sınırlı olmak kaydı ve şartıyla ihyasına, TTK 547 maddesi gereğince önceki son tasfiye memuru MEHMET IMIL'ın tasfiye memuru olarak atanmasına, keyfiyetin TTK 547/2. maddesi gereğince tescil ve ilanına, Asıl Davada yargılama giderleri ve vekalet ücreti bakımından; Karar tarihinde yürürlükte bulunan harçlar tarifesi uyarınca alınması gereken269,85-TL maktu karar harcından, peşin alınan 179,90-TL harcın mahsubu ile 89,85-TL bakiye harcın, davalı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü yasal hasım olduğundan davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına, Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin, davalı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü yasal hasım olduğundan davacı üzerinde bırakılmasına, 6100 Sayılı HMK'nun HMK'nun 333 maddesi uyarınca kullanılmayan gider avansının kararın kesinleşmesine müteakiben yatıran tarafa iadesine, Birleşen Davada yargılama giderleri ve vekalet ücreti bakımından; Karar tarihinde yürürlükte bulunan harçlar tarifesi uyarınca alınması gereken269,85-TL maktu karar harcından, peşin alınan 179,90-TL harcın mahsubu ile 89,85-TL bakiye harcın davalı tasfiye memuru Mehmet IMIL'dan tahsili ile hazineye irat kaydına, Davacı yargılama sırasında kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca takdir edilen 9.200,00 TL maktu vekalet ücretinin davalı tasfiye memuru Mehmet IMIL'dan tahsili ile davacıya verilmesine, Davacı tarafından yatırılan 179,90 TL başvuru harcı, 179,90 TL peşin harç ve 25,60 TL vekalet harcı olmak üzere toplam 385,4‬0-TL'lik yargılama giderinin davalı tasfiye memuru Mehmet IMIL'dan tahsili davacıya verilmesine, 6100 Sayılı HMK'nun HMK'nun 333 maddesi uyarınca kullanılmayan gider avansının kararın kesinleşmesine müteakiben yatıran tarafa iadesine, "Dair asıl ve birleşen dosya davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafların yokluklarında, kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerinde İstinaf yolu açık olmak üzere oy birliğiyle verilen açıkça okunup, usulen anlatılan karara karşı;iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde tebligatın yapılmış sayılacağı HMK 127,128 ve Tebligat Kanunu 30,31 maddesi gereğince İLANEN tebliğ olunur. 07/01/2025