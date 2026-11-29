T.C.

BAKIRKÖY

5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/2335 Esas

22.10.2026



İLAN



Davacı , TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI ile mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;



TMK 594. Maddesi gereğince 1'er ay ara ile 2 defa ilan yapılması suretiyle miras bırakan Mihran Ve Ahsabet'ten olma, 30/05/1951 doğumlu DİKRAN BOĞOS DİNANYAN isimli kişinin mirasçısının bulunup bulunmadığı, mirasçılarına ilişkin bilgi sahibi olanların mahkememize bildirimde bulunması için ulusal düzeyde yayın yapan gezetede ilan yapılmasına, bu kişi hakkında bilgisi bulunan kişilerin yapılacak ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememiz dosyasına bilgi vermeleri hususu ilan olunur.



MURİS: DİKRAN BOĞOS DİNANYAN - 18965244650

İSTANBUL ili, FATİH ilçesi, ALEMDAR Mah/köy, 70 Cilt, 530 Aile sıra no, 5 sırada nüfusa kayıtlı,

MİHRAN ve AHSABET oğlu/kızı, 30/05/1951 dogumlu,