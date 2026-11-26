T.C.

BAKIRKÖY

57. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.90705394-2026/404-Ceza Dava Dosyası

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Tehdit suçundan sanık Hüseyin ELABİD hakkında Mahkememize açılan kamu davasının müştekisi Mohammad Dıb ve Fatıma oğlu 15/02/2005 D.lu MAHMOUD ALOWAIS'e, sanık hakkında atılı suçtan 5237 Sayılı TCK.nun 106/1-1, 62, 251/3 ve 53 maddeleri gereğince Mahkememizce verilen 3 ay 22 gün hapis cezasının, CMK 231/5 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin 13/11/2026 tarih 2026/404 Esas, 2026/586 Karar sayılı gerekçeli kararın müştekinin tüm aramalara rağmen bulunmaması nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiştir.



7201 sayılı tebligat kanunun 29. Maddesine göre müşteki Mahmoud ALOWAIS' in bilgisine emin bir şekilde ulaşabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, iki hafta içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer itibariyle Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde ön bürolara verilecek bir dilekçe ile itiraz yasa yoluna başvurabileceği ilanen tebliğ olunur. 24/11/2026