Örnek No:55*

T.C.

BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/638 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/638 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Osmaniye Mahallesi, Haznedar Mevkii, 227 Ada, 18 Parsel, 63/1815 Arsa Paylı, 1.139,66 M2 Yüzölçümlü, 2. Bodrum Kat, A Giriş 17 Numaralı Dükkan Nitelikli Taşınmazın Tamamı

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Bahçelievler İlçesi, Bahçelievler Merkez Mahallesi Turgut Reis Sokakta, tapunun 227 ada, 18 parsel sayılı numarasına kayıtlı ve Turgut Reis Sokaktan 12 dış kapı numarası alan 1.139,66m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli Emek Apartmanında 63/1815 arsa paylı2.bodrum kat A girişi (17) bağımsız bölüm numaralı "Dükkan"ın tamamı niteliğindedir. 2.Bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, toplam 32 bağımsız bölümlü, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, bina ve dükkan girişleri bahçe seviyesi olan 1.bodrum katta bulunan A girişin Turgut Reis Sokak cephesinde 12A kapı numaralı (17) bağımsız bölüm numaralı dükkan; Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine ve mahallinde yapılan tespite göre net 50,25m2, alana sahiptir. Seramik zeminli, duvarları sıvalı-boyalı olan dükkan alüminyum doğramalı olup içerisinde lavabo-WC ile elektrik ve sıhhi tesisat bulunmaktadır.Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören konut alanında yer almaktadır.

Adresi : Bahçelievler Merkez Mahallesi, Turgut Reis Sokak, No: 12 B

Yüzölçümü : 1.139,66 m2

Arsa Payı : 63/1815

İmar Durumu :Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.122024 tarih, 25431 sayılı imar durum belgesine göre söz konusu taşınmaz 21/06/2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planı’na göre Ayrık Nizam TAKS:0.25, Hmax:13.50m (4 Kat) yapılaşma şartlarında "Konut' Alanı’nda kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Beyan : Yönetim Planı : 14/11/2022

Beyan : Kat Mülkitetine Çevrilmiştir. (27/06/2024 - 22052)

Diğer beyan ve şerhler tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 10:41

13/07/2026

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.