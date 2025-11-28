BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAT KARŞILIĞI İHALE İLANI

BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN



Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile mevcut imar durumuna göre ve Vakıflar Meclisi’nin 03.11.2025 tarih ve 21491294-050.01-691/643 sayılı kararı esas alınarak Kat Karşılığı İnşaat yaptırılmak üzere ihale edilecektir.



İŞİN ADI : Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Altınoluk Mahallesi 1728 ada, 1 parsel, 1719 ada,

1 parsel ve 1719 ada, 5 parsel, 1712 ada, 2 parsel ve 1701 ada, 2 parsel no.lu

taşınmazlar üzerine kat karşılığı inşaat yapım işi

İLİ : Balıkesir

İLÇESİ : Edremit

MAHALLESİ : Altınoluk

ADA NO : 1728 – 1719 – 1719 – 1712 - 1701

PARSEL NO : 1 – 1 – 5 – 2 - 2

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.620,04 m² + 489,08 m² + 489,18 m² + 559,61 m² + 653,57 m²

CİNSİ : Arsa

İHALE USULÜ : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü

TAHMİN EDİLEN BEDEL : 156.001.000,00 TL (yüzellialtımilyonbin Türk Lirası)

GEÇİCİ TEMİNAT : 4.680.030,00 TL (dörtmilyonaltıyüzseksenbinotuz Türk Lirası)

İHALE TARİHİ VE SAATİ : 18/12/2025 Perşembe günü saat 14:00



Yukarıda özellikleri belirtilen, taşınmaz, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 03.11.2025 tarih ve 21491294-050.01-691/643 sayılı kararına istinaden aşağıda belirtilen asgari şartlarla ihale edilecektir.;

1) Yapılacak inşaattan en az, 1728 ada 1 parselde B blok 2 ve 4 no.lu, C Blok 1, 2, 3 ve 4 no.lu, F Blok 1, 2, 3 ve 4 no.lu ve G Blok 1, 2, 3 ve 4 no.lu bağımsız bölümler, 1719 ada 1 parselde 1, 2, 3 ve 4 no.lu daireler, 1712 ada 2 parselde 1 ve 4 no.lu daireler ve 1701 ada 2 parselde A Blok 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 no.lu daireler olmak üzere toplamda 26 adet bağımsız bölüme ilave olarak 1.000 TL nakit paranın vakıfları adına alınması,

2) Sözleşme süresinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, yer teslim tarihinin 12 (Oniki) aydan fazla olmaması,

3) 3194 sayılı İmar Kanunu'na göre inşaat ruhsatı alınabilmesi için idaremize ait parselden terk edilmesi gereken kısım var ise, istikamet rölevesinde gösterilmesi halinde bedelsiz olarak terk edilmesi, ancak terk oranının yasal sınırın üzerinde olması halinde, bu oranı aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden (ekspertize konu arsa m2 değeri 25.000,00 TL/m2'den az olmamak üzere) hesaplanarak yükleniciden tahsil edilmesi,

4) Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde kısıtlamalar olması halinde (Şerh. Beyan vb.) kaldırılması - Gerekmesi halinde (ifraz, tevhit, terk, ihdas vb.) işlemlerin yaptırılması - Yapılacak inşaat ile ilgili olarak. Resmi ve/veya Özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü (Onay, izin. Ruhsat vb.) alınması - Yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak idareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (Emniyet, Sağlık Güvenlik vb.) tedbirlerin alınması - yapılacak bütün harcamaların (İnşaat, İmalat, Tadilat, Vergi, Resim, Harç, Ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,

5) Sözleşme imzalandıktan sonra; imar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle; ihaleye/sözleşmeye esas projede/proje öngörüsünde, onaylı sözleşmede yer almayan ilave kat, depo, bağımsız bölüm vb. paylaşıma konu alanların ortaya çıkması, ilave bağımsız bölüm artışı olup olmadığına bakılmaksızın, herhangi bir nedenle mevcut bağımsız bölümlerin alan, yön veya niteliğinde/cinsinde değişiklik olması veya paylaşıma konu alanlarda yasal zorunluluklar ya da araziden kaynaklanan kısıtlamalar nedeniyle azalma olması halinde sözleşmenin ilgili maddesine göre yeniden değerlendirme yapılması,

6) Taşınmazların üzerinde bulunan (imar uygulaması sonucunda yol ve yeşil alanlara terk edilenler dahil) zeytin ağaçlarından sökümden sonra tekrar dikime müsait olanların Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün uygun göreceği bir yere, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları kiracı tarafından karşılanarak taşınması ve yeniden dikilmesi; ağaçların durumu, mevsim koşulları ve diğer nedenlerle dikimi müsait olmayanların ise bedelinin İdaremize ödenmesi,

7) İhale açık artırma neticesinde oluşan bedelin, herhangi bir bağımsız bölüm fiyatına denk gelmesi halinde nakit para yerine bağımsız bölüm olarak alınması,

8) 634 sayılı yasa gereğince taşınmazın fonksiyonuna uygun yönetim planının Bölge Müdürlüğü gözetiminde hazırlatılması,



Şartlarıyla, ilgili mevzuat kapsamında kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere ihaleye çıkarılmasının 5747 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 12. Maddesi ve 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 699. maddesinin (a) bendi gereğince ihaleye çıkarılmıştır.

İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:4 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:4 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 500,00 TL olup, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR300001500158007309654883 no.lu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye dekont ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır. İstekliler; ihaleye katılabilmek için, İhale Şartnamesi’nin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 12. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.



Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

İç zarf, (İç zarf teklif mektubunu ve pay-puan cetvelini içermelidir. Teklif mektubunun şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanmalıdır.) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

3.1) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

3.2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

4.1) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

4.2) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz, İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi ,

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

9.1) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi , (Bu ihale de benzer iş olarak;Yapım İşlerinde Benzer İş grupları Tebliği eki olan Ek1: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinin (B) Üst Yapı Bina İşleri 1.Grup,2.Grup ve 3.Grup bina işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. Mühendis ve Mimar diploması benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.)

9.2) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

9.3) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

9.4) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası,

İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge, İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:5), İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:6), Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (Ek:9),



Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (3), (4), (5), (9.4), (10), (11),(12) ve (15) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

Artırım teklifleri; teklif mektubuyla yapılan ilk teklif de dahil olmak üzere, ihalenin tüm aşamalarında, nakit para ve/veya bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Ancak teklif edilen nakit para toplamı bağımsız bölüme tekabül ediyorsa, istekli öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır İlana yazılmayan bilgiler işin şartnamesinde ve sözleşme taslağında mevcut olup, ihaleye katılan her istekli iş yerini görmüş, idari şartname ile özel teknik şartname hükümleri ile beraber sözleşme taslağına konulmuş olan tüm şartları okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır. Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Bu iş için yapılmış olan ilan bedelleri dâhil tüm giderler (vergi, resmi harç, sözleşme giderleri vs.) sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.



İLAN OLUNUR

