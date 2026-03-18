BARTIN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

BARTIN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/51 Esas

KARAR NO : 2025/185



Davacılar DURSUN KARA, TAHSİN KARA tarafından mahkememizde açılan Elatmanın Önlenmesi (Geçit Hakkına Elatmanın Önlenmesi) davasında;

Davalı MUSTAFA YILDIZ'ın bilinen adreslerine tebligat yapılamaması, mernis adresininde bulunmaması nedeniyle gerekçeli karar ve istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

"Davanın KABULÜNE,

1.Bartın İli Merkez İlçe Çamaltı Köyü 101 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 20/11/2024 tarihli fen bilirkişisi raporunda A harfiyle gösterilen sarı boyalı 12,37 m2'lik kısmında Bartın İli Merkez İlçe Çamaltı Köyü 101 ada 12 parsel sayılı taşınmaz lehine GEÇİT HAKKI TESİSİNE,

2.Kurulan geçit hakkının TMK m.748/3 ve m.1012 ile Tapu Sicil Tüzüğünün "irtifak hakları ve taşınmaz yükünün tescili" başlıklı 30. maddesi gereğince kütük sayfasında ayrılan özel sütununa TESCİLİNE,

3.20/11/2024 tarihli fen bilirkişisi raporunun karar eki sayılmasına,

4.Mahkememizce Vakıfbank Bartın Şubesi nezdinde açılan banka hesabına depo ettirilen toplam 4.351,52-TL geçit hakkı bedelinin, kararın kesinleşmesini müteakip nemalarıyla birlikte taşınmazdaki hisseleri oranında davalılara ÖDENMESİNE, bu hususta ilgili bankaya müzekkere yazılmasına,

5.Hüküm özetinin, İİK m.28 uyarınca gereğinin ifası için ivedilikle Bartın Tapu Sicil Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

6.Yürürlükteki yargı harçları tarifesi uyarınca alınması gereken 615,40-TL karar harcından yargılama sırasında alınan 80,70-TL'nin mahsubu ile bakiye 534,70-TL karar harcının davacılardan alınarak Hazine'ye gelir kaydına,

7.Yapılan yargılama giderlerinin davacılar üzerinde bırakılmasına,

8.Gider ve delil avanslarından bakiye kalan kısmın HMK 333.maddesi gereğince karar kesinleştikten sonra yatıran tarafa iadesine,

Dair, hazır bulunanların yüzüne karşı; gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize yahut başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve istinaf harcı ile gerekli giderlerin tamamını ödemek suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı."dair karar verilmiş, verilen kararın davacılar vekili tarafından 08/09/2025 tarihinde istinaf edilmesi nedeni ile ile gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesinin tebligat yapılamayan adı geçen davalı yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesi uyarınca ilân tarihinden itibaren (7) gün sonra yapılmış sayılacağı, hususları ilânen tebliğ olunur. 09/02/2026