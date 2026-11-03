2027 YILI HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ HBYS HİZMET ALIMI



2027 YILI HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ HBYS HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/2131133

1- İdarenin 1.1. Adı : İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞAKŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BAŞHEKİMLİĞİ 1.2. Adresi : Başakşehir mah. Şair erdem beyazıt cad. no:3 Başakşehir BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02124886967 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 13.11.2026 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : BAŞAKŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ /TOPLANTI SALONU

3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı : 2027 YILI HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ HBYS HİZMET ALIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 2027 YILI HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ HBYS HİZMET ALIMI (12 AYLIK)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : BAŞAKŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / BAŞAKŞEHİR MAHALLESİ ŞAİR ERDEM BEYAZIT CADDESİ NO:3, 34480 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL 3.4. Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2027, işin bitiş tarihi 31.12.2027 3.5. İşe başlama tarihi : 01.01.2027

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: Bil-Kod

KAYIT TESCİL BELGESİ

Yazılım Yetki Belgesi 4.3.2. Demonstrasyon yapılması istenmektedir. 4.3.3. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: HIMSS Belgesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler /0,87

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.