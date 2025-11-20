Habertürk
        BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 21.11.2025 - 00:00
        İLAN
        BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/4 Tereke
        KARAR NO : 2025/19


        SN.MİRASÇI İKBAL KIVANÇ - TC 512******60


        Mahkememizde açılan Tereke (Tereke- C.Sav. Teslim İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

        HÜKÜM :

        Davanın KABULÜNE,
        Batman İli, Beşiri İlçesi, Kobin mah/köyü Cilt No:1 Hane No:141 BSN:15 'te kayıtlı Hasan ve Sabriye kızı , 02/07/1929 doğumlu LEMAN YAKUT'un üzerinden çıkanve Vakıflar Bankası Petrolkent Batman Şubesi TR47 0001 5001 5801 8028 1493 39 iban numaralı hesapta bulunan 29.739,25 TL 'nin (faizi ile beraber ) ve1 adet 22 ayar 21.61 gr değerinde taşlı altın bileklik, 1 adet 22 ayar 28.42 gr değerinde taşlı altın bileklik, 1 adet 22 ayar 24.45 gr değerinde taşlı altın bileklik, 1 adet 3.50 gr değerinde olan yarım altına takılı olan boncuklu kolye, 1 çift 22 ayar 2.77 gr değerinde olan atın küpe, 1 adet altın olarak düşünülen ve ayarı tespit edilemeyen 1.6 gr yüzük, 1 adet cinsi tespit edilemeyen 2.14 gr yüzük (tunç yada bakır olduğu düşünülen) eşyaların(bilirkişi raporunun renkli çıktısı ile birlikte )Siirt İli Merkez İlçesi Karakol mah/köy Cilt nO : 2 Hane No: 127BSN;66 'de nüfusa kayıtlı Memet Emin ve Müzeyyen oğlu, 18/02/1965 doğumlu,VEHİP ŞEKER'e (DİĞER MİRASÇILARIN İSTİHKAK HAKKI SAKLI KALMAK KAYDIYLA)TESLİMİNE, Tereke esasının bu şekilde kapatılmasına, Davanın mahiyeti gereği harç ve masraf alınmasına yer olmadığına, Dair, mirasçıların yokluğunda,gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 13/11/2025 Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 17/11/2025

