BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Giriş: 27 Kasım 2026 - 23:50
İ L A N
T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/1708 Esas
25.11.2026
Aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan ve 4721 Sayılı TMK'nın 33. Maddesi uyarınca gaipliğine karar verilmesi istenilen LOKMAN ŞİMŞEK hakkında bilgisi bulunan kimselerin gazete ile ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat ederek bilgi ve haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 25.11.2026
GAİP TC KİMLİK NO : 32030426000
ADI SOYADI : LOKMAN ŞİMŞEK
BABA ADI : RAMAZAN
ANA ADI : ŞEVKİYE
DOĞUM TARİHİ : 01/05/1975
DOĞUM YERİ : BATMAN