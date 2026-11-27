İ L A N



T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/1708 Esas

25.11.2026

Aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan ve 4721 Sayılı TMK'nın 33. Maddesi uyarınca gaipliğine karar verilmesi istenilen LOKMAN ŞİMŞEK hakkında bilgisi bulunan kimselerin gazete ile ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat ederek bilgi ve haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 25.11.2026



GAİP TC KİMLİK NO : 32030426000

ADI SOYADI : LOKMAN ŞİMŞEK

BABA ADI : RAMAZAN

ANA ADI : ŞEVKİYE

DOĞUM TARİHİ : 01/05/1975

DOĞUM YERİ : BATMAN